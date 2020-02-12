Актуально

Утилизировать матрас: миссия выполнима!

Компания JYSK в Украине не осталась в стороне от экотрендов и предложила отличное решение украинским потребителям

Сейчас приобщиться к экодвижению можно многими достаточно простыми способами. Сортировать мусор, сдавать использованные батарейки и лампы, отказываться от пластиковых пакетов или посуды. Однако что делать, например, со старым матрасом? Утилизировать такой габаритный товар бывает достаточно сложно. Усугубляет ситуацию и то, что разлагается он до ста лет, при этом занимает существенную площадь на свалках.

Многие компании уже реализуют экопрограммы в рамках своего бизнеса. Одни принимают одежду на переработку, другие уменьшают объем пластика в упаковке, третьи создают целые коллекции из переработанных материалов. Компания JYSK в Украине не осталась в стороне от экотрендов и предложила отличное решение украинским потребителям. С 13 по 16 февраля в магазинах сети будет действовать акция Super Days, в рамках которой покупатели смогут отдать старый матрас на утилизацию. В обмен на это компания дарит дополнительную скидку 20% на матрасы серии GOLD.

1/8

Сотрудники, прошедшие обучение в Академии Сна, помогут выбрать новый матрас, ведь в каждом магазине есть большая матрацная студия. А что же вам делать со своим старым матрасом? JYSK бесплатно заберет старый матрас во время доставки нового к вашему дому. Также вы можете принести матрас самостоятельно и обменять его на скидку в любом магазине сети.

Эта инициатива особенно важна для Украины, ведь территории свалок постоянно растут. Поэтому выбрасывать на помойку крупногабаритный матрас – решение, которое точно не пойдет на пользу экологии, поскольку такие изделия поглощают вредные вещества и являются легковоспламеняющимися.

"Когда сталкиваешься с необходимостью заменить матрас, не понятно, куда его выбрасывать, как утилизировать. Мы предлагаем простое решение – JYSK заберет старый матрас и предоставит дополнительную скидку на новый матрас высокого качества. Мы заботимся о здоровом сне наших покупателей и приглашаем присоединиться к нам и начать заботиться об окружающей среде. В этом году мы сконцентрировались на отказе от полиэтиленовых пакетов и впервые проводим утилизацию матрасов. Продолжение следует!" – сказал Евгений Иваница, исполнительный директор JYSK Ukraine.

Отдавая старый матрас в JYSK, вы будете уверенны: он не будет выброшен на свалку. Все матрасы любых производителей будут собраны и доставлены на завод под Киевом, занимающийся утилизацией. Там специалисты будут разбирать матрасы на компоненты, каждый из которых сможет получить "вторую" жизнь: древесину превращают в декоративную мульчу, стальные пружины переплавляют, из наполнителей изготавливают подкладочную ткань.

Эта экоинициатива – не первая на счету компании. В прошлом году JYSK принимал на обмен подушки, большую часть которых потом сдали в приют для животных. Уже хорошей традицией для коллектива главного офиса стало весной высаживать деревья в пригородной зоне, на территории Боярской лесной опытной станции. В прошлом году посадили примерно 2 500 новых деревьев.

Представители JYSK убеждены, что социальная ответственность в сфере экологии уже давно стала неотъемлемой составляющей работы компании. Ведь, благодаря ответственному бизнесу, экоинициативы развиваются не только внутри компании, но и влияют на десятки тысяч покупателей JYSK.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.