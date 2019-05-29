Утоляют жажду и повышают метаболизм: диетологи советуют готовить домашние лимонады

Натуральный лимонад стоит почаще готовить летом

Клубника с огурцами или мед с лимоном. Диетологи в период жары советуют разнообразить рацион домашним лимонадом. Фруктовый напиток даже может заменить один из приемов пищи. Впрочем, злоупотреблять им не стоит. О пользе и вреде лимонадов читайте ниже.

"Мелиссу и мяту нужно хорошо помыть от всяких жучков и букашек" – говорит киевлянка Ася Конопельнюк.

Зелень на собственном огороде она выращивает специально для домашних лимонадов. В ее семье это главный летний напиток. На приготовление уходит не более чем полчаса. Поэтому прохладный коктейль всегда есть в холодильнике.

"Лимонад – это супербыстро. Компот, к примеру нужно мыть, варить, остужать, а лимонад можно залить абсолютно любой водой", – говорит Ася.

Она добавляет в кувшин пучок мелиссы, несколько кусочков свежего огурца, половину лимона и ложку меда. Все это нужно залить водой и подавать охлажденным.

Такой рецепт хозяйка придумала сама, и время от времени экспериментирует с новыми ингредиентами. Впрочем, несмотря на любовь к лимонаду, от простой воды не отказывается.

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Диетологи напиток с фруктами одобряют, но советуют добавлять в стакан не половину лимона или полкило клубники, а несколько капель или штук.

"Клубника содержит органические кислоты, она же часто кислая. И для тех людей, у кого есть язва в стадии обострения, язвенный энтероколит в период обострения, им клубнику желательно не употреблять в данный момент, чтобы не вызвать воспаление и еще больший дискомфорт в желудочно-кишечном тракте", – комментирует врач-диетолог Юлия Поворознюк.



И пить такие лимонады лучше после основного приема пищи. А вот утолять жажду чаем или молоком специалист не советует вообще. Лактозные продукты летом быстро портятся, а чай задерживает жидкость в организме, что может привести к отекам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить полезный лавандовый лимонад против бессонницы и головной боли.

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