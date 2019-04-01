Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Утренний подъем: почему важно приучить себя рано вставать

Ранний подъем благотворно влияет на здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Приучите себя ложиться и вставать раньше
Приучите себя ложиться и вставать раньше
Фото: freepik.com

Любите понежиться в постели по утрам и задержаться за просмотром фильма ночью? Ваш организм не скажет вам за это "спасибо". Почему нужно просыпаться раньше, чем вреден длительный сон и как из "совы" превратиться в "раннюю пташку"?

Много кто не обращает внимания на норму сна. Постоянная усталость, синяки под глазами, головная боль, боли в спине, блеклая кожа и стремительный набор лишнего веса – все это может быть следствием чересчур длительного ночного отдыха.

Если сон превышает лимит в 7-8 часов – ваша жизненная система страдает, говорят сомнологи. Но разве можно из "совы" превратится в "жаворонка"? Мелатонин – один из гормонов, который выделяется с 10 вечера до 5 утра. Поэтому женщины, которые ложатся поздно и его недополучают, чаще болеют раком молочной железы. Без гормона нет антидота от раковых клеток.

Читайте также
Как побороть бессонницу и вернуть здоровый сон

Сюда же можно отнести проблемы с фигурой, потому что мелатонин еще и регулирует обмен веществ. Но мужскую половую систему также распространяются правила сна, ведь гормоны контролируют потенцию.

Что делать для того, чтобы легкостью вставать и без проблем засыпать? Полезные советы – ниже:

  • Во-первых, разбейте часы отдыха и резко ограничьте время сна;
  • Примите перед сном горячий, расслабляющий душ;
  • Приглушите свет, чтобы организм самостоятельно готовил себя к отдыху. 

Помните, что поговорка "сон – для слабаков" может стоить вам серьезных проблем со здоровьем, поэтому учитесь просыпаться раньше. 

Напомним, ранее мы писали, как снять напряжение мышц на шее, чтобы избавиться от головной боли. "Сегодня" также сообщали, как научиться делать массаж.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов Пейте воду, приседайте: Супрун рассказала, как пережить выборы Полезно для здоровья: почему стоит завести собаку Почему нельзя пользоваться телефоном перед сном: ответ эксперта
здоровье пробуждение сон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах

Популярные статьи

Вчера, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Вчера, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Вчера, 08:30Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

30 мартаТехно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

30 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

30 мартаШоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

30 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

30 мартаТехно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

30 мартаWellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

29 мартаLifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

29 мартаТехно

Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

29 мартаFun

29 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 мартаТехно

Игра The Elder Scrolls Blades вышла для Android и iOS

29 мартаFun

Россиянка рассказала о жизни с "несуществующим размером груди"

29 мартаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Новости партнеров

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Виторган: Потом будешь вспоминать это время как самое счастливое
Виторган: Потом будешь вспоминать это время как самое счастливое
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"
Михаил Трухин об алкоголизме
Михаил Трухин об алкоголизме
Очаровательная жена Буяльского радует глаз. Фото
Очаровательная жена Буяльского радует глаз. Фото
Что погубило звезду картины «Офицеры» Георгия Юматова
Что погубило звезду картины «Офицеры» Георгия Юматова
Измены А.Миронова и конфликты с дочерью: испытания Л.Голубкиной
Измены А.Миронова и конфликты с дочерью: испытания Л.Голубкиной
Шарлотка - Тает во рту! Самый вкусный рецепт шарлотки с яблоками
Шарлотка - Тает во рту! Самый вкусный рецепт шарлотки с яблоками