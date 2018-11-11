Утро без стресса: как научиться легко просыпаться

Почти каждый украинец при частой смене погоды испытывает сонливость

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Часто опаздываете или не слышите будильник, а потом ведь день идет насмарку? Как же научиться просыпаться без страданий?

Психотерапевт Алексей Шевцов советует всегда ложиться спать вовремя. Специалист уверен: чтобы проснуться в бодром настроении, вам нужно запрограммировать себя на это.

"Когда ложитесь спать, сконцентрируйтесь на дыхании и представляйте как просыпаетесь в шесть часов утра. Вы себя программируете, представляя как вы просыпаетесь в шесть утра в бодром настроении. С такой установкой в голове вы засыпаете", – говорит психотерапевт-гипнотерапевт Алексей Шевцов.

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Проверьте на себе. Но есть обязательные условия – лечь в постель до 11 вечера и без пижамы. Ученые доказали, что если завести будильник на 1:36 до восхода солнца, то весь день будете чувствовать себя бодро. Но чтобы так рано просыпаться, надо рано ложиться. А если график работы или образ жизни не позволяют ложиться в 11 вечера, есть другой секрет.

"Нужно ложиться в одно и то же время, и максимум через 2-3 недели выработается привычка", – говорит психотерапевт.

Если вы крутиться и не можете заснуть, по совету бабушки считаете овечек и загибает пальцы, но не помогает? У психотерапевтов есть методика сильнее снотворного.

"Она называется 5-4-7. Вы 5 секунд вдыхаете, медленно через нос. На 4 секунды вы задерживаете дыхание. Но 7 секунд медленно выдыхаете через рот. И так вы делаете пока не заснете", – говорит психотерапевт.

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