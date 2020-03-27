Увлажнение кожи рук в домашних условиях: советы дерматолога
Дерматиты и аллергии провоцируют трещины на коже рук через которые может распространяться инфекция
Пока мир борется с пандемией коронавируса и в Украине до 24 апреля продлен карантин – врачи пока не знают, как победить вирус, зато знают, как его можно предотвратить. На первом месте здесь частое и тщательное мытье рук с мылом и использование антисептика. Такие процедуры безопасны для здоровья, но вредные для кожи. Поэтому сейчас она требует особого ухода.
"Частое мытье рук не может причинить вред здоровью человека вообще, но может повредить кожу рук, вызвать ее раздражение, шелушение, зуд", – поясняет дерматолог Ирина Медведев.
Более того, по словам эксперта, аллергии, дерматиты и даже экземы провоцируют трещины на коже рук через которые может распространяться инфекция.
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Поэтому сейчас важно продолжать тщательно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком, но при этом более тщательно ухаживать за руками.
Как мытье рук влияет на кожу – смотрите видео:
Защита и увлажнение – это лучшая профилактика сухости кожи рук, ведь они постоянно подвергаются воздействию негативных факторов окружающей среды.
Именно поэтому кожа рук требует постоянного внимания и заботы. Как минимум — увлажнения с помощью крема несколько раз в день. Лучше — каждый раз после мытья.
Дерматолог Ирина Медведева советует чаще использовать кремы для рук, но для каждого периода дня – разный по составу: наносите четыре раза в день увлажняющие кремы с легкой текстурой. Подойдет и обычный детский крем, имеющий в составе алоэ, витамин С, глицерин и гиалуроновую кислоту.
А вот перед сном, советует дерматолог, оправдано и полезно использовать питательные кремы для рук – у них более тяжелая жирная текстура и они содержат витамин А и Е, масло какао и пчелиный воск.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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