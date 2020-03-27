Увлажнение кожи рук в домашних условиях: советы дерматолога

Дерматиты и аллергии провоцируют трещины на коже рук через которые может распространяться инфекция

Пока мир борется с пандемией коронавируса и в Украине до 24 апреля продлен карантин – врачи пока не знают, как победить вирус, зато знают, как его можно предотвратить. На первом месте здесь частое и тщательное мытье рук с мылом и использование антисептика. Такие процедуры безопасны для здоровья, но вредные для кожи. Поэтому сейчас она требует особого ухода.

Чаще пользуйтесь увлажняющими кремами для рук Фото: freepik.com

Как тщательное мытье рук влияет на кожу

"Частое мытье рук не может причинить вред здоровью человека вообще, но может повредить кожу рук, вызвать ее раздражение, шелушение, зуд", – поясняет дерматолог Ирина Медведев.

Более того, по словам эксперта, аллергии, дерматиты и даже экземы провоцируют трещины на коже рук через которые может распространяться инфекция.

Поэтому сейчас важно продолжать тщательно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком, но при этом более тщательно ухаживать за руками.

Как мытье рук влияет на кожу – смотрите видео:

Увлажнение кожи рук в домашних условиях

Защита и увлажнение – это лучшая профилактика сухости кожи рук, ведь они постоянно подвергаются воздействию негативных факторов окружающей среды.

Именно поэтому кожа рук требует постоянного внимания и заботы. Как минимум — увлажнения с помощью крема несколько раз в день. Лучше — каждый раз после мытья.

Дерматолог Ирина Медведева советует чаще использовать кремы для рук, но для каждого периода дня – разный по составу: наносите четыре раза в день увлажняющие кремы с легкой текстурой. Подойдет и обычный детский крем, имеющий в составе алоэ, витамин С, глицерин и гиалуроновую кислоту.

А вот перед сном, советует дерматолог, оправдано и полезно использовать питательные кремы для рук – у них более тяжелая жирная текстура и они содержат витамин А и Е, масло какао и пчелиный воск.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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