Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Увлажнение кожи рук в домашних условиях: советы дерматолога

Дерматиты и аллергии провоцируют трещины на коже рук через которые может распространяться инфекция

Варвара Левская
Сегодня, 11:29

Пока мир борется с пандемией коронавируса и в Украине до 24 апреля продлен карантин – врачи пока не знают, как победить вирус, зато знают, как его можно предотвратить. На первом месте здесь частое и тщательное мытье рук с мылом и использование антисептика. Такие процедуры безопасны для здоровья, но вредные для кожи. Поэтому сейчас она требует особого ухода.

Чаще пользуйтесь увлажняющими кремами для рук
Чаще пользуйтесь увлажняющими кремами для рук
Фото: freepik.com

Как тщательное мытье рук влияет на кожу

"Частое мытье рук не может причинить вред здоровью человека вообще, но может повредить кожу рук, вызвать ее раздражение, шелушение, зуд", – поясняет дерматолог Ирина Медведев.

Более того, по словам эксперта, аллергии, дерматиты и даже экземы провоцируют трещины на коже рук через которые может распространяться инфекция.

Читайте также:
Аллергия на мыло: как определить и что делать

Поэтому сейчас важно продолжать тщательно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком, но при этом более тщательно ухаживать за руками.

Как мытье рук влияет на кожу – смотрите видео:

Увлажнение кожи рук в домашних условиях

Защита и увлажнение – это лучшая профилактика сухости кожи рук, ведь они постоянно подвергаются воздействию негативных факторов окружающей среды.

Именно поэтому кожа рук требует постоянного внимания и заботы. Как минимум — увлажнения с помощью крема несколько раз в день. Лучше — каждый раз после мытья.

Дерматолог Ирина Медведева советует чаще использовать кремы для рук, но для каждого периода дня – разный по составу: наносите четыре раза в день увлажняющие кремы с легкой текстурой. Подойдет и обычный детский крем, имеющий в составе алоэ, витамин С, глицерин и гиалуроновую кислоту.

Читайте также:
Главный санврач рассказал, сколько секунд надо протирать руки антисептиком

А вот перед сном, советует дерматолог, оправдано и полезно использовать питательные кремы для рук – у них более тяжелая жирная текстура и они содержат витамин А и Е, масло какао и пчелиный воск.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Ранее мы уже писали, когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как настроение влияет на организм человека: ответ ученых Как долго продлится пандемия COVID-19: ученые Гарварда дали прогноз Количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 200 Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертов
здоровье красота карантин руки коронавирус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть "пластиковым" лицом
В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Wellness

Как настроение влияет на организм человека: ответ ученых

Вчера, 17:00Fun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

У Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса – СМИ

Вчера, 13:44Wellness

Как накачать ягодицы в домашних условиях: пять эффективных упражнений

Вчера, 11:29Шоу-бизнес

У Льва Лещенко обнаружили коронавирус и перевели в реанимацию

Вчера, 10:15Food

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Вчера, 09:59Спецпроект

Настоящее или подделка: эксперты проверили масло и растительно-сливочные смеси

Вчера, 08:56Food

Салаты из редиса: три весенних рецепта

25 мартаWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

25 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

25 мартаTravel

Используют кофе: стюардесса раскрыла тайные признаки неприятностей на борту

25 мартаШоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

25 мартаFun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

24 мартаFun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

24 мартаEvents

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

24 мартаWellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

Новости партнеров

Вчені: коронавірус знищується навіть 40-градусним розчином спирту
Вчені: коронавірус знищується навіть 40-градусним розчином спирту
Українська арбітр вражає схожістю з голлівудською актрисою
Українська арбітр вражає схожістю з голлівудською актрисою
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Гайтана избавилась от белья и устроила сочную фотосессию
Гайтана избавилась от белья и устроила сочную фотосессию
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Кардиологи назвали самую полезную пряность для гипертоников
Кардиологи назвали самую полезную пряность для гипертоников
10 самых вкусных десертов со всего мира
10 самых вкусных десертов со всего мира
10 крутых советских комедий
10 крутых советских комедий