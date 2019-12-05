Узловой зоб: как вылечить с помощью йода

В каких случаях нужна операция на щитовидной железе

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Заболевания щитовидной железы были впервые описаны знаменитым римским врачом Галеном во 2 веке до нашей эры. О важной роли этого органа в жизнедеятельности человека догадывались еще в глубокой древности. Ему приписывали способность к установлению телесного равновесия.

Гормоны щитовидки

Щитовидная железа вырабатывает 3 гормона. Тироксин и трийодтиронин, которые повышают интенсивность всех видов обмена веществ, регулируют процессы роста и развития, влияют на нервную систему, сердце и половые железы, активизируют окислительные реакции в клетках, приводящих к выделению тепла. Третий гормон – тиреокальцитонин, участвующий в обмене кальция, происходящего в организме.

Для синтеза гормонов щитовидной железы необходимы йод и незаменимая аминокислота тирозин, содержащиеся в продуктах животного происхождения. У жителей районов, где в почве, воде, а, следовательно, и в пище не хватает йода, функция щитовидной железы может снижаться, приводя к формированию зоба.

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Группа риска

Узловой зоб является весьма распространенным заболеванием щитовидной железы, чаще встречаясь среди женщин. Заболеваемость узловым зобом составляет 30-40 человек на 100 000 населения, повышаясь в старших возрастных группах. До 1/3 женщин старше 30 лет могут иметь те или иные очаговые изменения ткани щитовидной железы, а частота выявления узлового зоба у женщин после 50 лет достигает 65 %.

Основная цель обследования больных с тиреоидными узлами заключается в решении трех вопросов, определяющих выбор метода лечения:

реальная оценка возможности злокачественности;

наличие местных компрессионных осложнений и косметических изменений;

оценка нарушений функции щитовидной железы.

К сожалению, ряд врачей по-прежнему придерживаются чрезмерно активной тактики в отношении больных с узловым зобом, рекомендуя практически всем пациентам хирургическое лечение. Другой крайностью является проведение излишнего количества малоинформативных исследований, нередко без достаточных оснований, что делает обследование больных чрезмерно сложным и дорогостоящим.

Диагностика и симптомы

Основным методом диагностики заболеваний щитовидной железы является ультразвуковое обследование, позволяющее не только установить диагноз, но и в дальнейшем осуществлять контроль за эффективность лечения. Применение ультразвукового исследования абсолютно безвредно, доступно и достаточно экономично.

Большинство узловых форм зоба являются бессимптомными и не беспокоят пациента. Для исключения злокачественного характера опухоли проводится тонкоигольная пункционная биопсия щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования. В настоящее время метод биопсии является совершенно безопасным, не имеющим последствий.

Нужна ли биопсия

Высокая частота выявляемости узлов ставит перед врачами вопрос, – в какие сроки необходимо проводить их биопсию? Да и не все пациенты охотно соглашаются на проведение инвазивного исследования, если их ничего не беспокоит. Современное ультразвуковое исследование в опытных руках позволяет в определенной мере оценить риск злокачественности узлового образования щитовидной железы по характерным ультразвуковым признакам: расположение узла, его форма, размеры, контуры, структура, эхогенность, васкуляризация образования, и определить, нуждается ли пациент в срочном проведении биопсии, либо возможно дальнейшее наблюдение с контролем 1-2 раза в год.

Важным является определение степени влияния зоба на окружающие органы шеи и средостения. В большинстве случаев при ранней диагностике узловой зоб небольших размеров не вызывает каких-либо жалоб у пациента.

Но железа больших размеров с течением времени может вызывать компрессию трахеогортанного комплекса с нарушением дыхания. Это уже опасно.

Лечение узлового зоба

Одним из этапов диагностики является оценка функционального состояния щитовидной железы, позволяющая определить направленность консервативного лечения препаратами.

Одним из методов лечения зоба являются препараты йода, так как большинство случаев увеличения щитовидной железы расценивается как йоддефицитное состояние. Необходимо отметить, что к вопросу приема и назначения препаратов, содержащих йод, надо подходить очень взвешенно. Если у пациента действительно есть йодная недостаточность, то рекомендуется в качестве средств индивидуальной профилактики под контролем врача принимать препараты йодида калия. Самостоятельный, бесконтрольный прием йодсодержащих препаратов может принести вред, избыток йода гораздо опаснее, чем дефицит. Передозировка йода может быстро спровоцировать развитие заболеваний щитовидной железы.

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Операция при узловом зобе

Вопрос о выборе показаний для хирургического лечения заболеваний щитовидной железы является актуальным не только в Украине, но и во всем мире. Показания для оперативного лечения узловых форм зоба должны быть основаны на результатах биопсии и цитологического исследования всех очаговых поражений щитовидной железы и их реальной онкологической опасности.

Безусловно, хирургическому лечению подлежат злокачественные опухоли щитовидной железы, случаи, когда невозможно исключить злокачественность и узловые формы зоба больших размеров, вызывающие компрессию органов дыхания. Методики и технологии оперативных вмешательств на щитовидной железе постоянно совершенствуются и в настоящее время являются минимально-травматичными с хорошими косметическими результатами.

При поражении зобом всей тиреоидной ткани предпочтение отдается тиреоидэктомии, то есть полному удалению щитовидной железы. В случае доброкачественности процесса возможны операции органосохраняющего характера с оставлением участков неизмененной тиреоидной ткани.

Развитие современной анестезиологии и хирургии позволяет осуществлять вмешательства на щитовидной железе с минимальным риском для жизни пациента. В настоящее время противопоказания к операции на щитовидной железе со стороны сопутствующих заболеваний почти отсутствуют или имеют временный характер.

Важным вопросом является проблема заместительной терапии тиреоидными препаратами, проводимой у больных, перенесших частичное или полное удаление щитовидной железы. Наибольшее распространение на сегодняшний день получили синтетические препараты L-тироксина. Препараты хорошо зарекомендовали себя в практическом применении, легко дозируются, не вызывают аллергических реакций.

Необходимо еще раз отметить, что в большинстве случаев узловой зоб не является опасным для жизни заболеванием. А его реальная онкологическая опасность и необходимость хирургического лечения могут быть определены только при обследовании в специализированных клиниках.

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