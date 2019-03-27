В ближайшие два дня Украину накроют магнитные бури

В течение 27-28 марта метеозависимые люди будут чувствовать недомогание

Солнце атакует! С начала и до конца недели метеозависимым людям мало не покажется, ведь начинаются сильные магнитные бури. Пик придется на среду и четверг. Именно в эти дни шторм на Солнце достанется земной поверхности. Если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой – обязательно это учитывайте. Специалисты рекомендуют 27 и 28 марта не переутомляться, не употреблять спиртные напитки и напитки, содержащие кофеин, не переедать.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Читайте также Головная боль по утрам: врачи назвали основные причины

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали, сколько воды нужно выпивать в день для хорошего самочувствия.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram