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В чем популярность горячей йоги и кому она категорически запрещена: ответ медика

Помещение, где проходят такие тренировки, прогревается до 42 градусов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:40

Стройное и гибкое тело, омоложенный организм и душевное спокойствие. Все это результат новомодной горячей йоги, говорят ее адепты. Как действительно она работает и что говорят о ней медики, читайте далее в статье.

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Спортивная форма, вода и коврик. На первый взгляд, люди занимаются обычной йогой. Однако здесь есть еще одна маленькая деталь – термометр в зале, где занимаются горячей йогой, показывает 38 градусов. Полтора часа упражнений, и помещение прогревается до 42 градусов. Однако даже такая температура не пугает тех, кто занимается таким видом йоги уже несколько лет.

Тренер по горячей йоге Светлана Гончарук говорит, что на таких занятиях люди не только теряют лишний вес, но и избавляются от лишней жидкости, улучшают метаболизм, а всякие токсины, отходы алкоголя, жирной еды вместе с потом покидают кожу.

В чем особенность занятий горячей йогой
В чем особенность занятий горячей йогой
Фото: stocksnap.io

Несмотря на популярность, такой вид йоги врачи рекомендуют не всем. С особой осторожностью к таким тренировкам следует относиться людям с сердечно сосудистыми проблемами и болезнями кожи.

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"Если человек пришел, не зная состояния своего здоровья, то может просто не знать, что у него гипертоническая болезнь, или что у него есть другие проблемы. Но повышение температуры плюс физическая нагрузка все эти моменты будет активизировать", – предостерегает кардиолог Татьяна Аникеева.

Ходить на такие занятия медик не советует и с обычной простудой. Потому что в нагретом помещении вирусы размножаются в десятки раз быстрее.

Тем временем мы выяснили, чем популярна шведская диета: меню на неделю и список запрещенных продуктов.

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Источник: Сегодня
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