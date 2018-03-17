В каких позах сейчас модно заниматься сексом: фото и комментарии

Главное преимущество этих поз заключается в том, что заниматься сексом можно не только в вашей спальне, но где угодно.

С поднятой ногой

Партнеры стоят лицом друг к другу, мужчина держит ногу женщины. Кажется, что партнерша находится в неустойчивом положении, но это только кажется. Если мужчина крепко держит ее за бедро, то девушка находится в относительной безопасности. При этом партнеру легче держать ее так, чем на весу. Если боитесь упасть, можно просто прижаться к стене: появится дополнительная точка опоры.

Фото: lifehacker

Сзади

Девушка нагибается, и мужчина входит в нее сзади. Партнерша также может опираться руками о пол, если дотянется. Эта позиция чем-то напоминает стиль собаки, поэтому наверняка понравится любителям мужского доминирования. Чтобы усилить ощущение, партнер может крепко держать девушку за ягодицы и резко притягивать к себе. Еще один бонус: поза подойдет для анального секса.

Стоя + лежа на спине

Женщина лежит на спине ближе к краю кровати или любой другой горизонтальной поверхности. Мужчина стоит и поддерживает ее за ягодицы. В таком положении партнерше удобно закинуть ноги на плечи партнера. Эта поза особенно полезна, если ваш любимый хочет отдохнуть, а вы полны сил.

Перекрещенные ноги

Исходное положение похоже на предыдущее. Основная разница в том, что ноги партнерши перекрещенные. Чтобы поза стала еще пикантнее, девушка может обхватить руками ягодицы мужчины. Главное преимущество позы заключается в том, что сомкнутые ноги партнерши усиливают стимуляцию для обоих. Позиция также отлично подходит, если у партнера небольшой пенис.

Сзади на краю

Еще одна вариация положения, при котором девушка частично находится на кровати или столе, а мужчина стоит. Но в этом случае он проникает сзади. Эта поза хороша тем, что достаточно устойчива для обоих, а во-вторых, она подходит для более жесткого секса: чтобы сделать позу более яркой, партнер может держать руки девушки сзади, и связать их, или даже зафиксировать наручниками.

У стены

Женщина стоит лицом к стене и держится за нее руками, партнер проникает в нее сзади. Как и предыдущая, эта поза довольно устойчива. Так что она придется по душе тем, кто только осваивает секс стоя.

69

Чтобы выполнить эту позу для взаимных оральных ласк, мужчине придется держать девушку. Она, в свою очередь, может держаться за его бедра и положить колени ему на плечи. Это необычная поза, которая запомнится надолго! Правда, подойдет она не всем. Партнеры должны быть в хорошей физической форме и с развитым чувством равновесия. Но в любом случае лучше положить на пол матрас или подушки, чтобы (если вдруг) падать, то было не так больно.

Напомним, как сохранить мужское здоровье: не стоит злоупотреблять парилками и нагрузками.

Кроме этого, мы писали, какая еда значительно повышает потенцию и укрепляет мужское здоровье.

Также мы писали, что ученые назвали семь продуктов, способных не только понизить, но и вовсе убить на некоторое время половое влечение. При употреблении их в пищу в организме уменьшается тестостерон, что и приводит к исчезновению либидо.