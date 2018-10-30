В Украине ежегодно от инсульта умирает 100 тысяч человек: врачи дали совет
Инсульт головного мозга происходит у людей преимущественно пожилых, которые злоупотребляют табаком и алкоголем, имеют высокое давление и избыточный вес
100 тысяч украинцев ежегодно умирает от инсульта.
Внезапная слабость, онемение лица или конечностей, головокружение, затрудненное речи – это первые проявления кровоизлияния в мозг.
Инсульт головного мозга происходит у людей преимущественно пожилых, которые злоупотребляют табаком и алкоголем, имеют высокое давление и избыточный вес. И есть всего несколько часов, чтобы спасти жизнь.
Ежегодно в Украине фиксируют 150 тысяч инсультов. Две трети из них заканчиваются смертью. Специалисты просят разработать государственную программу борьбы с инсультами, чтобы можно было не только эффективно лечить болезнь, но и предотвращать ее.
Напомним, китайские ученые назвали простой способ, как защититься от инфаркта и инсульта.
Также мы писали о том, что ученые нашли действенный способ реабилитации после инсульта.