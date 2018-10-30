В Украине ежегодно от инсульта умирает 100 тысяч человек: врачи дали совет

Инсульт головного мозга происходит у людей преимущественно пожилых, которые злоупотребляют табаком и алкоголем, имеют высокое давление и избыточный вес

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100 тысяч украинцев ежегодно умирает от инсульта.

Внезапная слабость, онемение лица или конечностей, головокружение, затрудненное речи – это первые проявления кровоизлияния в мозг.

"Инфаркт протекает с болью – люди от боли кричат, вызывают скорую помощь. Инсульт протекает молча, тихо. 3\Человека или парализовали и он не может подойти пожаловаться, или отобрало речь", – рассказывает Николай Полищук, президент Украинской ассоциации борьбы с инсультом.

Инсульт головного мозга происходит у людей преимущественно пожилых, которые злоупотребляют табаком и алкоголем, имеют высокое давление и избыточный вес. И есть всего несколько часов, чтобы спасти жизнь.

"У нас есть только 4,5 – 6 часов с этого момента, для того чтобы изменить ход событий после этого изменить ничего нельзя. Ничего через рот не давать, положить вызвать "скорую" и не оставлять пациента наедине, побыть с ним пока "скорая" прибудет", – рассказывает Юрий Фломин, врач-невролог.

Ежегодно в Украине фиксируют 150 тысяч инсультов. Две трети из них заканчиваются смертью. Специалисты просят разработать государственную программу борьбы с инсультами, чтобы можно было не только эффективно лечить болезнь, но и предотвращать ее.

Напомним, китайские ученые назвали простой способ, как защититься от инфаркта и инсульта.

Также мы писали о том, что ученые нашли действенный способ реабилитации после инсульта.