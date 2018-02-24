В Украине меняются правила обращения к врачу: что теперь нужно делать

Новые правила в медицине вступают в силу с 1 апреля 2018 года

С 1 апреля терапевты, педиатры и семейные врачи будут принимать пациентов только после подписания меморандума. Для этих целей создали специальную организацию – Национальную службу здоровья с бюджетом в 8,2 млрд грн, пишет Realist.

Отмечается, что каждый врач сможет подписать меморандумы с 2 тыс. пациентами. Для педиатров это – 120 тыс. грн/мес. Деньги достаются больнице, а не врачу. Но от количества пациентов зависит и размер зарплаты.

"Если раньше существовала возможность сразу безвозмездно записаться к узкопрофильным специалистам, теперь получить эту услугу бесплатно можно будет только после консультации у семейного врача", – поясняют эксперты Реанимационного пакета реформ.

Как это будет действовать

В поликлинике, какую вы посещаете вам предложит меморандум – контракт с семейным врачом или педиатром.

"Если раньше каждый украинец был "прикреплен" к участковому врачу, сейчас заключать договор можно с тем врачом, которого вам порекомендовали или который вам понравился. Если же по каким-либо причинам работа терапевта или педиатра не устраивает, в любой момент можно заключить меморандум с другим медиком", – говорится в публикации.

Фото: МОЗ

Также указано, что на одного пациента будет выделено 370 грн в год – исключительно на работу врача. За дополнительные анализы или специализированную помощь уже с 2020 года придется платить отдельно и по утвержденным тарифам.

Для чего это

"Врач первичной медицинской помощи – это специалист, который имеет всю информацию о вашем здоровье. Благодаря этому он видит взаимосвязи и может определить, на какой стадии требуется вмешательство профильного специалиста. Информация о состоянии здоровья пациента будет содержаться в электронной системе здравоохранения. Даже когда пациент перейдет к другому врачу, вся информация будет доступна. Главная обязанность врача первичной медицинской помощи – вовремя предупредить или выявить заболевание на ранней стадии", – поясняют в Министерстве здравоохранения.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о медреформе: что изменится.