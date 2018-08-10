В Украине запретили два известных препарата

Эти лекарства применяют при лечении остеоартроза и межпозвонковых остеохондрозов

Будьте осторожны в аптеках. Фото: Depositphotos

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая ранее запретила "Артифрин-Здоровье Форте" серии 0010218, установила еще два запрета на лекарства, которые не соответствуют основам законодательства.

Под постоянный запрет попал "Структум" (Structum 500 mg, 60 kapsulek) серия G02010 компании "Pierre Fabre Medicament", Francja. Препарат был ввезен на территорию Украины с нарушением требований законодательства – лекарство ввезено без перевода с иностранного языка (польского).

Также на территории Украины запрещено реализовывать, применять и хранить раствор для инъекций "ГЕПАРИН-Индар" Серия АВ 178-1/1, 5000 МЕ/мл, по 5 мл (25000 МЕ) во флаконе; по 1 или по 5, или по 100 флаконов в пачке, ООО "Юрия-Фарм", Украина.

"Гепардин" попал под постоянный запрет на основании несоответствия образцов серии 131216А.

Раствор используют для профилактики и лечения тромбоэмболических заболеваний и их осложнений, при операциях на сердце и сосудах, прямом переливании крови, диализе и др.

Напомним, в Украине запретили популярное лекарство от кашля. Запрет на препарат от кашля "Амброксол" производства украинской фармацевтической компании "Лекхим-Харьков" объявила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Кроме того мы писали, что в Украине запретили ряд важных лекарств: опубликован список.

Смотрите видео – в Украине запретили популярные таблетки для пищеварения: