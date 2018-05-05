В Украине запретили ряд важных лекарств: опубликован список

Будьте особо осторожны, покупая медикаменты в аптеке

В Украине запретили несколько препаратов. Фото: depositphotos

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая ранее приняла решение изъять "Амброксол", временно запретила продажу и применения вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, вакцины для профилактики полиомиелита и пасты для перорального применения.

В частности, под запрет попали такие препараты: "Армадин" (раствор для инъекций 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10) серии 71308015, производства "Лекхим-Харьков"), "Имовакс полио" (вакцину для профилактики полиомиелита производителя Санофи Пастер, Франция), "Энтеросгель" (фирма ЗАО "ЭОФ" КРЕОМА-ФАРМ").

Согласно данным ведомства, запрет введен на основании окончания срока действия временного запрета.

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты хоздеятельности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата и снять его с оборота для последующего уничтожения или возврата поставщику.

Напомним, "доступные лекарства": Гройсман подвел первые итоги программы и пригрозил местным властям.

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