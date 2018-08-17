В Украину зашла страшная болезнь: врачи напугали количеством умерших
Еще 80 человек находятся на больничных койках
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины озвучил неутешительную статистику умерших от ботулизма в 2018 году – их уже семеро, еще 80 человек больны.
Специалисты призвали украинцев не потреблять вяленую, соленую и консервированную рыбу, консервы или изделия из мяса, если продукты перед употреблением не обрабатывались термически.
"Рыба не может храниться под солнечными лучами без холодильника. Критически допустимая температура для хранения + 1, + 2. Однако продавцы на рынках не всегда придерживаются этих норм", – рассказывает эксперт по защите прав потребителей Михаил Шарковый.
По словам медиков, основными клиническими признаками ботулизма являются различные неврологические расстройства – нарушения зрения (двоение или туман в глазах), невнятность речи, затрудненное глотание, ощущение сухости во рту, мышечная слабость. Инкубационный период может длиться от 2-3 часов до 10 дней.
Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.
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