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Вакцина от другой болезни может спасти от коронавируса: утверждают ученые

Оральные капли от полиомиелита могут помочь от COVID-19

Анна Педан
Сегодня, 14:55

Страны, которые сейчас активно занимаются разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, утверждают, что она будет готова через год-полтора – в лучшем случае осенью. А вот известный американский ученый Роберт Галло, директор и сооснователь Института вирусологии человека в Университете Балтимора, который считается одним из первооткрывателей ВИЧ, заявляет, что от COVID-19 может помочь существующая вакцина от полиомиелита. Об этом он заявил в интервью изданию PBS.

На данный момент доктор Галло возглавляет инициативу по применению оральной полиовакцины для краткосрочного лечения коронавируса. Он считает, что это может обеспечить иммунитет на пару месяцев, выигрывая время любому зараженному, чтобы выработать антитела для борьбы с вирусом. Это все еще ожидает одобрения FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), но доктор Галло полагает, что есть причина для надежды.

Вакцина от полиомиелита может помочь в борьбе с коронавирусом.
Вакцина от полиомиелита может помочь в борьбе с коронавирусом.
Фото: Минздрав

По словам доктора Галло, идея использования вакцины от полиомиелита возникла у него после беседы с вирусологом Константином Чумаковым, который сейчас является заместителем директора по разработке вакцин в FDA. Его родители были известными в СССР вирусологами, которые работали над вакциной от полиомиелита в середине прошлого века. Именно работы академика Михаила Чумакова и его жены Марины Ворошиловой натолкнули доктора Галло на идею использования вакцины от полиомиелита в борьбе с коронавирусом.

Советские ученые еще в 1970-х годах отмечали, что оральная вакцина против полиомиелита не только защищает от этого заболевания, но и от других РНК-содержащих вирусов (коронавирус тоже, кстати, РНК-вирус). Это было доказано на значительном уменьшении заболеваемости гриппом. После массовой вакцинации от полиомиелита в СССР заболеваемость гриппом сократилась почти в 4 раза! Эти данные есть.

Вакцину от коронавируса начали тестировать на людях. Смотрите в нашем сюжете:

"Смысл в том, что вакцина от полиомиелита способна дать кратковременный иммунный ответ на различные РНК-вирусы. Сколько этот иммунитет продлится – неизвестно. Может, 4 недели, может, 10, а может, и больше. В наших клетках есть молекулы, которые являются сенсорами, и они говорят иммунитету: вы знаете, к нам попала чужеродная молекула РНК (геном коронавируса или вирус гриппа). И не дают иммунитету "подумать", а заставляют его сразу работать, сразу придумывать точные механизмы для борьбы с вирусом" – так доктор Галло комментирует механизм действия иммунной системы, после "подстрекания" ее вакциной от полиомиелита.

Кроме того, оральных вакцин от полиомиелита в мире предостаточно. Их действие и безопасность доказаны. Многие фармкомпании могут перестоиться под их производство. На данный момент проект по использованию полиовакцин находится на рассмотрении в комитете FDA. Доктор Галло надеется, что там утвердят этот метод борьбы с коронавирусом, и это позволит ученым выиграть время.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое "доза инфицирования" коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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