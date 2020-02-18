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Варикозное расширение вен: как не допустить осложнений

Народные средства и физкультура отлично помогут при заболеваниях вен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51
Если варикоз не лечить, то потребуется операция
Если варикоз не лечить, то потребуется операция
Фото: freepik.com

Варикозным расширением вен страдает почти каждый пятый человек на планете. Чаще всего болезни подвержены женщины. Причинами отеков, тяжести в ногах, вздутых вен чаще всего является малоподвижный образ жизни и генетическая предрасположенность.

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"Если к варикозу не отнестись серьезно, то он может перерасти в хроническую венозную недостаточность, а это чревато незаживающими трофическими язвами, и тогда без операции не обойтись, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Для профилактики варикоза и на первых стадиях заболевания врачи советую придерживаться простых рекомендаций".

Методы профилактики варикоза

1. Упражнение "Березка". На начальных этапах (1, 2 стадия) хорошо помогут бесхитростные, но эффективные упражнения, которые помогут улучшить кровоток. Например, банальная "Березка" или "Свеча". Лягте на спину и на глубоком вдохе поднимите ноги вверх уголком, руками поддерживайте поясницу. Такое положение нужно держать до тех пор, пока не устанете. Делайте 1-2 раза в день.

2. Обруч. А вот еще одно упражнение: станьте на порог и на носочках поднимайтесь вверх-вниз, делайте круговые движения тазом или просто крутите обруч.

3. Ходьба. Ходите минимум 8 тысяч шагов в день, зафиксировать это поможет обыкновенный шагомер или фитнес-браслет. Через каждые два часа в течение рабочего дня вставайте и ходите, пусть даже по коридору.

"Березка" – очень эффективное упражнение для профилактики варикоза
"Березка" – очень эффективное упражнение для профилактики варикоза
Фото: Depositphotos

4. Сидите правильно. Во время сидения не закладывайте ногу на ногу – это препятствует нормальному оттоку крови, сдавливает вены.

5. Не летайте далеко. Воздержитесь от длительных перелетов – от постоянного сидения есть большой риск образования тромба. По возможности берите билеты с пересадкой, чтобы было хоть какое-то движение.

6. Компрессионные колготы. На 1-ой и 2-ой стадиях рекомендую носить специальные компрессионные трикотажные колготки, которые без труда можно купить в любой аптеке. Они сделаны так, что книзу сдавливают ногу гораздо больше, чем вверху и искусственно помогают крови поступать вверх, не дают образоваться застою крови.

7. Диета. Немаловажно придерживаться диеты. Ведь часто венозная болезнь может развиться из-за неправильной работы кишечника. Ведь, когда он вздут, переполненный кишечник, так же как матка при беременности, сдавливает артерии и вены и нарушает нормальный отток крови от ног. Включите в рацион побольше овощей и овощных соков – они отлично выводят токсины.

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8. Конский каштан. Очень кстати придется и народная медицина. На помощь придут травы, например, донник, он способствует "разжижению" крови и не дает образоваться тромбам и тромбофлебитам. Хорошо помогают препараты из вытяжки из конского каштана, которую можно приобрести в аптеке – он способствует укрепление стенок вен.

9. Лесной орех. В борьбе с болезнью поможет лесной орех. Запарьте 1 ст. ложку листьев и коры растения 200 мл кипятка и пейте до еды по 1/3 стакана 3 раза в день. Курс лечения – 10 дней.

10. Каланхоэ. Для наружного применения приготовьте настойку из каланхоэ из расчета 50 гр измельченного растения на 0,5 л. спирта. Поставить в темное место и периодически встряхивать. Через неделю настойка готова. Ее можно втирать в кожу и делать компрессы. Такие методы лечения будут нелишними на любой стадии заболевания.

11. Сафора японская. При появлении трофических язв, как дополнительное лечение к медикаментам, можно воспользоваться настойкой сафоры японской. Она продезинфицирует образовавшиеся раны и способствует их заживлению. Настойку сафоры можно принимать и внутрь для профилактики чистки сосудов. Для этого приготовьте такой настой: 50 г. измельченных цветков сафоры залить 50 мл спирта. Настаивать не менее 30 дней в темном месте, периодически встряхивая. Процедить, принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 30 дней, сделать перерыв 10 дней и затем снова пропить курсом 30 дней. Данное средство можно применять только под наблюдением врача.

Напомним, ранее мы писали о симптомах и причинах возникновения эндометриоза.

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