Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Важно знать каждому: как спастись от теплового удара

Сегодня, 17:24

В группе риска пожилые люди, дети, а также и здоровые люди, которые часто имеют физические перегрузки

При высокой температуре и повышенной влажности воздуха очень легко получить тепловой удар. Все потому, что влага из организма не испаряется. И последствия крайне серьезны. 20% людей после теплового удара имеют проблемы со здоровьем, например, сердечно-сосудистой дистонией.

Ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, как обезопасить себя от перегрева и как правильно оказывать первую помощь.

Головная боль, повышенная температура тела, обмороки, может тошнить и кружиться голова, часто темнеет в глазах – такие симптомы возникают как при солнечном, так и при тепловом ударе. Но если солнечный касается только перегрева головы, при тепловом – перегревается все тело. Это происходит потому, что организм не отдает полученного тепла, то есть не испаряется пот из организма. А около 20% таких случаев заканчиваются смертью.

Как избежать теплового удара
Как избежать теплового удара
Фото: Сегодня

"При тепловом ударе могут добавляться другие проблемы со здоровьем, даже перестать дышать легкие, нарушиться сердечная деятельность, возникнуть почечная и печеночная недостаточность и без надлежащего лечения может привести к смерти даже здорового человека", – рассказал врач Виктор Сидоренко.

В целом же различают два вида теплового удара:

  • один – от поднятия температуры тела,
  • другой – от перенапряжения.

В группе риска пожилые люди, дети, а также и здоровые люди, которые часто имеют физические перегрузки – спортсмены или те, кто тяжело работает.

Тепловой удар может произойти где угодно, и не только на улице, но даже в транспорте. Поэтому эксперты рекомендуют всегда брать с собой воду, одеваться легко и желательно в светлые вещи – они отражают ультрафиолетовый свет.

"В жаркую погоду не рекомендуют ходить голыми не только из-за того, что вы можете получить ожог ультрафиолетом, но и потому что потоотделениям лучше попадать на натуральную ткань, тогда они испаряются и снижают температуру тела", – отмечает Виктор Сидоренко.

Как спастись от жары – смотрите видео:

Быстро снизить температуру можно еще одним, довольно простым методом.

"Нужно помнить, что в подмышечных участках и на участках бедренных складочек у нас идут мощные сосуды большого диаметра, поэтому можно холодную грелочку или смоченную тряпку прикладывать в эти места – будет гораздо эффективнее", – советует эксперт.

Читайте также:
Как защититься от солнца и жары: важные правила от доктора Комаровского

Если же вы увидели человека с перегревом – необходимо оказать первую помощь:

  • вызвать скорую;
  • перенести пострадавшего в тень;
  • если это женщина – желательно расстегнуть бюстгальтер, если мужчина – воротник. Это нужно для того, чтобы человек мог глубоко дышать;
  • немножко поднять пострадавшему ноги для лучшего перераспределения крови;
  • полить его водой.

Кстати, домашние животные тоже могут испытывать тепловые удары, даже в тени! У собак или кошек в таком случае может быть повышенная температура, одышка, вялость, апатия и отказ от еды. Поэтому внимательно следите за своими любимцами, и не выгуливайте их в жару и сами берегитесь от палящего солнца.

Тем временем мы выяснили, как правильно бегать в жару.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Всем спорт: как правильно бегать в жару Сколько воды нужно пить в день на самом деле Как безопасно и правильно загорать: четыре основных правила Чем солнце опасно для волос и как их защитить: советы трихолога
здоровье тепло жара
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Звезда
Звезда "Татьянин день" Сафонов откровенно рассказал о разводе
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Events

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

Сегодня, 10:28Fun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

Вчера, 20:21Стиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

Вчера, 15:54Wellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Вчера, 14:39Events

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

Вчера, 13:07Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 11:33Travel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Вчера, 11:18Fun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

Вчера, 10:14Food

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

15 июняTravel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

15 июняШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

15 июняFun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

15 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

Новости партнеров

Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом
Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять