Важно знать каждому: как спастись от теплового удара

В группе риска пожилые люди, дети, а также и здоровые люди, которые часто имеют физические перегрузки

При высокой температуре и повышенной влажности воздуха очень легко получить тепловой удар. Все потому, что влага из организма не испаряется. И последствия крайне серьезны. 20% людей после теплового удара имеют проблемы со здоровьем, например, сердечно-сосудистой дистонией.

Ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, как обезопасить себя от перегрева и как правильно оказывать первую помощь.

Головная боль, повышенная температура тела, обмороки, может тошнить и кружиться голова, часто темнеет в глазах – такие симптомы возникают как при солнечном, так и при тепловом ударе. Но если солнечный касается только перегрева головы, при тепловом – перегревается все тело. Это происходит потому, что организм не отдает полученного тепла, то есть не испаряется пот из организма. А около 20% таких случаев заканчиваются смертью.

Как избежать теплового удара Фото: Сегодня

"При тепловом ударе могут добавляться другие проблемы со здоровьем, даже перестать дышать легкие, нарушиться сердечная деятельность, возникнуть почечная и печеночная недостаточность и без надлежащего лечения может привести к смерти даже здорового человека", – рассказал врач Виктор Сидоренко.

В целом же различают два вида теплового удара:

один – от поднятия температуры тела,

другой – от перенапряжения.

В группе риска пожилые люди, дети, а также и здоровые люди, которые часто имеют физические перегрузки – спортсмены или те, кто тяжело работает.

Тепловой удар может произойти где угодно, и не только на улице, но даже в транспорте. Поэтому эксперты рекомендуют всегда брать с собой воду, одеваться легко и желательно в светлые вещи – они отражают ультрафиолетовый свет.

"В жаркую погоду не рекомендуют ходить голыми не только из-за того, что вы можете получить ожог ультрафиолетом, но и потому что потоотделениям лучше попадать на натуральную ткань, тогда они испаряются и снижают температуру тела", – отмечает Виктор Сидоренко.

Как спастись от жары – смотрите видео:

Быстро снизить температуру можно еще одним, довольно простым методом.

"Нужно помнить, что в подмышечных участках и на участках бедренных складочек у нас идут мощные сосуды большого диаметра, поэтому можно холодную грелочку или смоченную тряпку прикладывать в эти места – будет гораздо эффективнее", – советует эксперт.

Если же вы увидели человека с перегревом – необходимо оказать первую помощь:

вызвать скорую;

перенести пострадавшего в тень;

если это женщина – желательно расстегнуть бюстгальтер, если мужчина – воротник. Это нужно для того, чтобы человек мог глубоко дышать;

немножко поднять пострадавшему ноги для лучшего перераспределения крови;

полить его водой.

Кстати, домашние животные тоже могут испытывать тепловые удары, даже в тени! У собак или кошек в таком случае может быть повышенная температура, одышка, вялость, апатия и отказ от еды. Поэтому внимательно следите за своими любимцами, и не выгуливайте их в жару и сами берегитесь от палящего солнца.

Тем временем мы выяснили, как правильно бегать в жару.

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