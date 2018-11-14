Ведущая шоу "Зважені та щасливі" рассказала о необычных видах итальянского кофе

Мирослава Ульянина недавно вернулась из поездки в Италию и решила поделиться своими наблюдениями о кофейной стране

Мирослава Ульянина Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг зрители наблюдают за самым волшебным и весомым шоу страны "Зважені та щасливі" на СТБ. Тренеры проекта проекта Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков, Василий Вирастюк продолжают помогать участникам трансформироваться как внешне, так и внутренне. А ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина знакомит зрителей с необычными рецептами и интересными блюдами.

"Недавно я в очередной раз посетила Италию и открыла для себя кофе, о котором ранее не слышала – Caffè Ginseng. Эспрессо с добавлением экстракта женьшеня, сахара и капли молока. На вкус – орехово-сладкий. В барах стоят специальные кофемашины с Caffè Ginseng. И это исключительно напиток севера Италии. Верят, что он healthy, я не стала их переубеждать", – улыбается Мирослава.

Мирослава оценила итальянский кофе с женьшенем Фото: пресс-служба СТБ

Плюс заведений Италии – везде предлагают растительное молоко. Чаще встречается соевое или рисовое. Цена на кофе с растительным молоком, такая же, как и с коровьим. В Украине стоимость весьма отличается.

"Если начали говорить о кофе, вот несколько особенностей кофейной культуры в окрестностях Милана и Генуи", – делится своими наблюдениями Мирослава.

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Caffè espresso. Его все итальянцы пьют с сахаром. По легенде эспрессо появился именно в Милане в начале прошлого века. Пьют его на протяжении дня, на ходу. Заказал – выпил – рассчитался – ушел. Не принято с одним эспрессо сидеть за столиком.

Caffè macchiato. От итальянского "macchia" – капля. Тот же эспрессо, в который добавляют чайную ложку горячего взбитого молока с пенкой. Пьют также на протяжении дня.

Caffè lungo. Эспрессо, в который добавляют больше воды. В некоторых местах к чашке с эспрессо подают кипяток в маленьком чайничке и "длину" кофе можно регулировать самостоятельно. Зачастую заказывают в первой половине дня.

Caffè ristretto. С большим содержанием кофеина. Итальянцы утверждают, что настоящий ristretto можно попробовать только на севере Италии.

Caffè corretto. Эспрессо, "исправленный" при помощи крепкого алкоголя – граппы, ликера, коньяка. Пьют после обеда или ужина.

Capuccino и Caffèlatte. Пьют исключительно на завтрак, до 11 часов.

Сaffè shakerato. Кофе с мороженым или льдом, взбитый в шейкере. Пьют летом.

Marocchino. Родом из Турина. Эспрессо, шоколадная крошка, взбитое молоко. Сладкий кофейный напиток "на десерт".

Mocaccino. Капучино с добавлением nutella и свежих сливок, сверху посыпают какао. Пьют утром на завтрак или после ужина на десерт.

Мирослава выпила в Лигурии три глотка кофе Фото: пресс-служба СТБ

"В Лигурии я выпили три глотка кофе. Один глоток – Ginseng, второй – Caffe macchiato с соевым молоком, и третий – espresso без сахара. А вы можете пробовать то, что нравится именно вам", – комментирует Мирослава.

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