Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: что можно есть каждый день недели

Правила питания во время Великого поста 2019 по дням

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Великий пост 2019
Великий пост 2019
Фото: Pixabay

Сегодня, 11 марта, начался Великий пост 2019, самый главный и сложный пост в году. Он посвящен молитвам и раздумьям верующих о своей жизни, их духовному и физическому очищению, а также подготовке к светлому празднику Пасхи. Продлится Великий пост до 27 апреля.

Чтобы узнать, как правильно соблюдать пост, какие продукты разрешены и наоборот запрещены во время Великого поста, вам вовсе не обязательно быть опытным диетологом. Главное – это желание и стремление к цели. А мы познакомим вас с основными правилами поста.

Великий пост 2019: запреты в питании

Великий пост предполагает запрет на потребление мяса, птицы, молока, яиц, а также всех блюд, в состав которых входят эти продукты: сыр, сметану, сливочное масло, творог, кисломолочку, майонез, колбасы, выпечку с яйцами и т.д. Но даже самые строгие запреты во время поста не помешают вам питаться правильно, разнообразно и полноценно.

Великий пост в 2019 году: питание по дням

В разные дни недели церковным уставом предусмотрены свои правила и запреты питания во время Великого поста.

  • В понедельник, среду и пятницу Великого поста разрешается исключительно сухоядение и пища без растительного масла.
  • Во вторник и четверг разрешено принимать пищу, прошедшую тепловую обработку, но без растительного масла.
  • В субботу и воскресенье можно принимать пищу, прошедшую тепловую обработку,  с добавлением растительного масла и вино.
  • На Благовещение, 7 апреля, можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу.
  • В Лазареву субботу, 20 апреля, разрешено употребление рыбной икры.
  • В Вербное воскресенье, 21 апреля, можно есть рыбу.
  • В Страстную пятницу, 26 апреля, ничего не едят.

Великий пост: продукты питания в период сухоядения

Что означает во время Великого поста питание, разрешающее сухоядение? Это достаточно строгая форма поста. При сухоядении следует отказаться от вареной, тушеной, печеной и жареной еды, т.е. полученной путем тепловой обработки, также запрещено растительное масло.

Сухоядение предполагает употребление сырых овощей и фруктов по отдельности и в виде постных салатов. К примеру, из моркови, свеклы, топинамбура, репы, болгарского перца, тыквы, огурцов, помидоров, различных видов капусты, сельдерея, шпината, укропа, петрушки, редиса, лука и чеснока. Для вкуса можно добавлять соль, специи, лимонный сок. Не забывайте и о солениях, к которым относятся квашеные и маринованные овощи, грибы, фрукты и ягоды, в том случае если в процессе приготовления они не подвергались тепловой обработке. Пить можно соки, морсы, квас.

То же касается фруктов и ягод в сыром и сушеном виде. Их также можно есть по отдельности, отжимать соки или комбинировать в салатах: яблоки, груши, клюкву, апельсины, ананасы, грейпфруты можно дополнять орешками, семечками, медом, изюмом, черносливом, курагой, инжиром и другими сухофруктами.

Во время режима сухоядения не забывайте о таких ценных, сытных, питательных и к тому же очень вкусных продуктах как орехи и семечки. Их разнообразие просто радует: грецкий орех, бразильский, кедровый, арахис, миндаль, фундук, кешью, фисташки, а также подсолнечные и тыквенные семечки. Их можно есть по отдельности или в виде ассорти, а для вкуса добавить мед.

Великий пост: продукты питания в дни с разрешенной горячей пищей

В период Великого поста, когда разрешена горячая пища, можно разнообразить свой рацион, добавив в него блюда, приготовленные благодаря варению, тушению, запеканию: разнообразные постные супы, каши, запеканки, рагу, консервация, а также вареники, пироги и другая выпечка, компоты, чаи, отвары, кисели. В рацион добавляются крупы, бобовые, картофель, грибы,

А вот в дни Великого поста, когда допускается использование растительного масла, ваше меню получает более обогащенный вкус, ведь с маслом гораздо интереснее и супы, и салаты, и выпечка.

Ранее мы рассказывали, когда в Украине отмечается главный церковный праздник Пасха 2019.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как правильно подготовиться к Великому посту 2019 Епифаний не исключает изменений в церковном календаре Великий пост 2019: здоровое меню на неделю Можно ли есть после шести вечера: ответ диетологов
церковь питание великий пост календарь питания постные блюда
Реклама

Новости партнеров

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
Быстрые пирожки за 30 минут
Быстрые пирожки за 30 минут
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Ошибки в прихожей, которые нельзя пропускать
Ошибки в прихожей, которые нельзя пропускать

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Fun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:41Wellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

Вчера, 15:36Техно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Вчера, 13:00Стиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

Вчера, 11:49Шоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

Вчера, 11:05Шоу-бизнес

Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

Вчера, 10:26Техно

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

9 мартаТехно

ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой

9 мартаТехно

Смартфон Meizu "без дырок" с треском провалился

9 мартаТехно

Неприятный сюрприз: смартфоны Xiaomi сильно подорожают

8 мартаFun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

8 мартаFun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

8 мартаFood

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

8 мартаFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

8 мартаАфиша

"Получить от Путина запрет на въезд в Россию – это честь": эксклюзивное интервью с Бернаром-Анри Леви

Новости партнеров

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
Что станет с организмом, если бросить курить
Что станет с организмом, если бросить курить
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль:
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла
В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла
"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни