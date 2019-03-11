Великий пост 2019: как поститься без вреда для здоровья

Сегодня у православных начинается Великий пост, самый долгий и строгий из всех многодневных постов

48 дней на воде, крупах, овощах и фруктах. Великий пост – один из самых строгих у православных. Однако не всем нужно придерживаться строгих правил.

"Пост и молитва дают человеку возможность все переосмыслить. Есть послабления поста – для беременных, кормящих матерей, людей после операции и больных", – говорит митрополит Павел.

Перед постом нужно обязательно проверить здоровье: сделать УЗИ брюшной полости и сдать общие анализы. Если на врача времени нет, то для перестраховки основное количество пищи отваривать, тушить или готовить на пару. Тем, кто постится впервые, это также необходимо делать. По крайней мере, в первую неделю. Иначе появятся изжога, вздутие и диарея.

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Рекомендуемый рацион следующий: до 12-ти дня лучше есть каши и фрукты, в обед – постные супы, а вечером – овощи и зелень. Для здоровых людей список продуктов будет больше. Диетолог Яна Кравченко рекомендует употреблять авокадо, орехи, квашеную капусту, свеклу, бобовые и спаржевую фасоль.

Есть дни, когда можно позволить себе рыбу. В течение всего периода поста хорошим заменителем мяса станут грибы, соя и сухофрукты.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами вкусных постных супов. Мы также писали, как приготовить тушеную стручковую фасоль с помидорами черри.

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