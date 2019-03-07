Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

Во время поста церковный устав запрещает любые продукты животного происхождения

Во время поста нельзя есть мясо и молочные продукты Фото: freepik.com

Основная пища в Великий пост, который в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта – овощи, фрукты и каши. Ничего мясного и молочного. Упор делается на морковь, лук, капусту, свеклу, бобовые, яблоки, апельсины, сухофрукты, орехи, гречку, рис, пшено, овсянку и картофель. На первый взгляд кажется, что продуктов маловато. Но на самом деле из этого можно приготовить разнообразнейшие блюда. И первые наши помощники – пароварка или самая обычная кастрюля. Чем меньше тепловой обработки, тем лучше – больше полезных веществ сохранится в готовом блюде.

Календарь питания во время Великого поста

Тушеные овощи Фото: Pixabay

Главные правила Великого поста: не разрешается употреблять мясо и любые мясопродукты, придется отказаться от птицы, яиц, молока и молочных продуктов – то есть сливочного масла, сметаны, творога, кефира, сыра, йогуртов и прочего. Нельзя употреблять и блюда, куда эти продукты входят в качестве компонентов, – например, майонез, в составе которого есть яичный желток.

По субботам и воскресеньям можно постное масло, вино и есть два раза в день. В праздничные дни, которые совпадают с постом, пост становится менее строгим: в Лазареву субботу можно икру, а на Благовещение, в Вербное воскресенье – рыбу.

Первые четыре дня Великого поста, а также вся Страстная Седмица (последняя неделя) – самые строгие дни поста. В Великую Пятницу – есть ничего нельзя. В Чистый понедельник принято полное воздержание от пищи.

В остальное время Поста: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты);

вторник, четверг – горячая пища без масла;

суббота, воскресенье – пища с растительным маслом.

Кстати, насчет растительного масла: в дни сухоядения его с успехом может заменить сок лимона, квашеной капусты, ложка уксуса или яблочный, томатный соки.

Постные салаты

Салат из пекинской капусты Фото: Depositphotos

Соленые огурцы и картофель

Порезать соленые огурцы, добавить к ним вареный картофель, репчатый лук, укроп и петрушку. Заправить растительным маслом или лимонным соком.

Квашеная капуста с яблоком и виноградом

К свежей или квашеной капусте добавляем измельченное яблоко, разрезанные напополам виноградины и несколько веточек сельдерея.

Ананас с рисом

Консервированный ананас порезать, смешать с отварным рисом, репчатым луком. Добавить зелень и соль. Сладкоежки могут ограничиться только лишь ананасами с рисом, заправленными соком ананасов.

Редька с клюквой

Зеленую редьку мелко порезать, взбрызнуть лимоном, посолить и добавить клюкву.

Салат из брусники

Стакан брусники размять, добавить тертые морковку и половину репы. Посыпать 1 ст. л. сахарного песка, подождать пока сахар растает.

Постные супы

Овощной суп Фото: Pixabay

Суп с лапшой

Варим порезанные лук, морковь (чем больше -тем лучше). Также по желанию можно добавить шампиньоны. Лапшу добавляем в конце. В тарелки кладем зелень. Суп лучше съесть сразу, пока лапша не раскисла.

Суп из гречневой крупы

В кипящую воду опустить подготовленный нарезанный картофель (4 клубня), через 10 минут добавить промытую гречневую крупу (1 стакан), морковь, натертую на крупной терке, лук, сушеную или свежую зелень и коренья, соль. Варить еще 20 минут.

Суп с тыквой

Разварить картофель, добавить столько же тыквы, лука и варить еще около 15 минут. В конце добавить зелень.

Гороховый суп

1 стакан гороха замочить в холодной воде на 2-3 часа. После этого довести воду с горохом до кипения. В кипящий горох положить нарезанный кубиками картофель (3-4 клубня), потереть на крупной терке пару морковей, мелко порезать луковицу и добавить в суп. В конце варки посолить, положить сушеную или свежую зелень, лавровый лист.



Борщ свекольный с перловой крупой

В кипящую воду опустить нарезанные кубиками пару картофелин, нашинкованную капусту, перловую крупу (3 ст. ложки). Варить 25 минут. Свеклу и морковь (по 1 шт.) нарезать тонкими брусочками и спассеровать в масле, добавить мелко нарезанный лук и томатный соус. В борщ бросить лавровый лист, коренья, зелень, посолить, поперчить. Опустить в борщ пассерованные компоненты и варить еще 15 минут, добавив зеленый горошек. Когда борщ будет готов, ввести толченый чеснок, сразу накрыть крышкой и снять с огня. Дать настояться 30 минут.

Вторые постные блюда

Картофельные оладьи Фото: Pixabay

Лапша с маслинами

Любые макаронные изделия отварить, промыть водой, добавить туда сок от маслин, нарезать сами маслины, томат или кетчуп, базилик (сушеный или свежий). Когда можно, хорошо туда добавить растительное. Подогреть на сковороде или в духовке.

Фаршированные перцы

Подготовить 1 кг перцев к фаршировке (то есть удалить плодоножку и почистить через нее семена плода). Фарш для начинки готовим из моркови (2-3 шт.), капусты (300 гр.), 1 корня сельдерея, репчатого лука. Начинку потушить и посолить. Фаршируем перцы, выкладываем их на противень или в другую неглубокую посуду, залить томатным соусом, заправить чесноком, зеленью, мускатным орехом. Тушить до готовности.



Тушеная капуста

Потушить до смягчения 1 кг капусты, добавить красный молотый перец, 2 картошки и тушить до готовности. Влить 200г томатного сока. В конце добавить укроп. Можно тушить с болгарским перцем.

Тушеный картофель

Отварить до полуготовности несколько картофелин, пару морковей и один корень сельдерея. Добавить репчатый лук, 300-400 грамм грибов (свежих или сушеных отваренных) и тушить до готовности. В конце добавить 1 банку консервированного горошка.

Тыква с рисом

Отварить рис, отдельно запечь или отварить мякоть тыквы. Смешать в одном блюде. Посолить, посыпать зеленью и грецкими орехами.

Напомним, ранее "Сегодня" делились лучшими рецептами постных салатов из овощей.

Смотрите видео, как подготовиться к Великому посту:

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