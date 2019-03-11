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Великий пост 2019: калорийность постных продуктов и меню на день

Дата начала Великого поста зависит от празднования Пасхи, которая является переходящим праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:33
Великий пост длится семь недель
Великий пост длится семь недель
Фото: freepik.com

Великий пост перед Пасхой – самый продолжительный и строгий. В 2019 году он пройдет с 11 марта по 27 апреля. Во время Великого поста запрещается употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты, яйца и рыбу (последняя разрешена только в определенные дни).

Можно есть фрукты, овощи и крупы. Кроме этого, разрешены морепродукты, черный шоколад из растительных ингредиентов и постный майонез.

Что касается напитков, то пить лучше не чай и не кофе, а чистую воду. В качестве исключения разрешается в не слишком строгие дни немного виноградного вина.

Сколько калорий нужно употреблять в день

Постные супы из овощей
Постные супы из овощей
Фото: freepik.com

Соблюдение поста – удел относительно здоровых людей, говорит диетолог Светлана Фус. Оно не должно влиять на необходимое количество поступающих в организм калорий – в среднем суточная норма составляет 1700–1900 Ккал. Имейте ввиду, что 1 грамм белка – это 4,1 калории, 1 грамм жира – 9,3 калорий, 1 грамм углеводов – 3,75–4,1 калории. При этом, ограничив поступление животных белков (норма – 25%), необходимо компенсировать их за счет растительных (бобовые, орехи, картофель, баклажаны, разные сорта капусты, морепродукты).

Поскольку основная наша пища (до 50%) будет углеводной (каши, хлеб, макароны, картофель), со сладким усердствовать не стоит, равномерно распределяя углеводы на целый день. Поэтому одноразовое питание, как того требует Церковный устав, людям, которые постятся впервые, и которыми руководит не осознанно духовная потребность, не подходит. На долю жиров в суточной норме остается 25%. Это растительное масло (подсолнечное, кукурузное, оливковое, соевое), которого достаточно 2 столовые ложки в день, и жиры натуральных продуктов, например, орехов.

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Вообще, слово "нажимать" во время поста не подходит ни к каким продуктам. Например, если вы начнете забивать голод макаронами, кашами и картофелем, то вместо ожидаемой легкости получите к Пасхе пяток лишних килограммов. Те же крупы нужно чередовать: в гречке, например, есть такие полезности, которых нет в кукурузной, и наоборот.

В день нам необходимо не меньше 400 г овощей и фруктов. Не секрет, что они служат важным источником пищевых веществ, которые не синтезируются в организме и должны поступать вместе с пищей. Причем больше половины дневной нормы фруктов-ягод и треть нормы овощей рекомендуется употреблять в свежем виде: при кулинарной и термической обработке разрушаются многие витамины и биологически активные вещества. Вот вам и "секрет" сухоедения.

Калорийность некоторых постных продуктов

Тушеные овощи
Тушеные овощи
Фото: Pixabay

  • Масло растительное – 800 Ккал/100 г
  • Мед, макаронные и крупяные изделия, фасоль, горох, бобы – 300–350 Ккал/100 г
  • Орехи – 250–300 Ккал/100 г
  • Сухофрукты – 250–270 Ккал/100 г
  • Икра рыбья – 250 Ккал/100 г
  • Рыба морская – 250 Ккал/100 г
  • Грибы сушеные, хлеб – 200 Ккал/100 г
  • Авокадо, банан – 90–100 Ккал/100 г
  • Рыба речная, морепродукты – 70–80 Ккал/100 г  
  • Виноград – 70 Ккал/100 г
  • Апельсин, яблоко, ананас, киви – 45–50 Ккал/100 г
  • Грейпфрут, лимон, тыква, перец болгарский – 30 Ккал/100 г
  • Капуста, редька, огурцы, салат, шпинат – 20 Ккал/100 г
  • Морская капуста, лук, сельдерей (зелень) – менее 10 Ккал/100 г

Вариант постного меню на день

Салат из пекинской капусты
Салат из пекинской капусты
Фото: Depositphotos

Завтрак

  • Сладкая овсяная каша на воде с растительным маслом и свежим бананом (соленая овсяная каша с кусочками семги) (100 г, 300 ккал)
  • Зеленый чай (1 ст., 10 ккал)
  • Яблоко или груша (1 шт., 60 ккал)

Обед

  • Салат из свежей капусты, моркови и шпината с изюмом и соевым майонезом (картофельный салат с маринованными грибами и зеленым горошком) (100 г, 30 – 50 ккал)
  • Постный борщ (суп из рыбной консервы с маслинами) (250 г, 450 ккал)
  • Овощное рагу с фасолью (картофельные зразы с грибами и капустой) (200 г, 600 ккал)
  • Монастырский щербет из чернослива, кураги, изюма и инжира с медом (фруктовая пастила) (50 г, 150 ккал)
  • Минеральная вода 1 ст. (0 ккал)

Ужин

  • Домашние суши из отварного риса с авокадо и креветками в дробленом арахисе с соевым соусом (постный плов или голубцы, фаршированные рисом, луком и морковкой) (200 г, 200 ккал)
  • Салат из пекинской капусты с ананасом, заправленный лимонным соком (100 г, 80 ккал)
  • Апельсин (вино белое сухое натуральное) (100 г, 50 ккал)

Итого: 1930 Ккал

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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Источник: Сегодня
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