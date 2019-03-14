Великий пост 2019: меню постной диеты на неделю
Во время поста можно избавиться от лишних килограммов
Период Великого поста предусматривает семь недель, когда благодаря воздержанию в пище и употребления ограниченного набора продуктов можно очистить свой организм и сбросить лишние килограммы. Мы предлагаем вам недельное меню здоровых и вкусных постных блюд.
Понедельник
- Завтрак: Пшенная каша с тыквой, чай;
- Обед: Салат из свежей капусты и моркови, овощной борщ;
- Полдник: Картофель с грибами, компот из яблок и слив;
- Ужин: Тушеная капуста с морковью и луком, клюква или смородина, протертая с сахаром, цукаты.
Вторник
- Завтрак: Картофельные оладьи с грибами, салат из свежих овощей , кофе или чай;
- Обед: Грибной суп, фаршированные рисом перцы;
- Полдник: Овощное тушеное рагу, клюквенно-яблочный мусс;
- Ужин: Голубцы с рисом и грибами, лепешки из ржаной муки и отрубей,чай со сливовым вареньем, цукаты.
Среда
- Завтрак: Салат из отварных овощей с зеленью, кофе или цветочный чай;
- Обед: Салат из свежей свеклы с яблоками, овощной суп, пирожок с рисом;
- Полдник: Картофельные зразы с томатным соусом, квашеная капуста, соленые огурцы, желе из красной смородины с ванилью;
- Ужин: Запеченная с яблоками тыква, пирожок с маком, варенье из крыжовника, цукаты, чай.
Четверг
- Завтрак: Икра грибная, гренки из ржаного хлеба, чай, кофе или кисель;
- Обед: Суп овощной, салат из моркови и яблок, пирожок с грибами и луком;
- Полдник: Салат из тыквы с яблоками, медом и орехами;
- Ужин: Манная запеканка, сухофрукты, сливовое варенье, чай.
Пятница
- В течение дня только вода и ягодные морсы;
- Ужин: Запеченный картофель и зеленый салат, чай.
Суббота
- Завтрак: Овсяная каша с фруктами, кофе или чай;
- Обед: Салат из свежей моркови с орехами и зеленью, суп фасолевый, пирожок с капустой;
- Полдник: Печеные яблоки, слегка посыпанные сахаром;
- Ужин: Гречневая каша с грибами, морковью и солеными огурцами, цветочный чай и цукаты.
Воскресенье
- Завтрак: Каша манная с сахаром, оладьи из дрожжевого теста с вареньем;
- Обед: Салат из свеклы с морковью, чесноком и петрушкой, суп картофельный с травами и гренками;
- Полдник: Фруктовый салат, клюквенный кисель;
- Ужин: Постное жаркое с грибами, цветочный чай, сухарики и вишневое варенье.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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Источник: Сегодня