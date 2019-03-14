Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: меню постной диеты на неделю

Во время поста можно избавиться от лишних килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Овощи и крупы богаты клетчакой
Овощи и крупы богаты клетчакой
Фото: freepik.com

Период Великого поста предусматривает семь недель, когда благодаря воздержанию в пище и употребления ограниченного набора продуктов можно очистить свой организм и сбросить лишние килограммы. Мы предлагаем вам недельное меню здоровых и вкусных постных блюд.

Понедельник 

  • Завтрак: Пшенная каша с тыквой, чай;
  • Обед: Салат из свежей капусты и моркови, овощной борщ; 
  • Полдник: Картофель с грибами, компот из яблок и слив; 
  • Ужин: Тушеная капуста с морковью и луком, клюква или смородина, протертая с сахаром, цукаты. 

Вторник 

  • Завтрак: Картофельные оладьи с грибами, салат из свежих овощей , кофе или чай;
  • Обед: Грибной суп, фаршированные рисом перцы;
  • Полдник: Овощное тушеное рагу, клюквенно-яблочный мусс;
  • Ужин:  Голубцы с рисом и грибами, лепешки из ржаной муки и отрубей,чай со сливовым вареньем, цукаты.

Великий пост длится семь недель
Великий пост длится семь недель
Фото: freepik.com

Среда 

  • Завтрак: Салат из отварных овощей с зеленью, кофе или цветочный чай; 
  • Обед: Салат из свежей свеклы с яблоками,  овощной суп, пирожок с рисом; 
  • Полдник: Картофельные зразы с томатным соусом, квашеная капуста, соленые огурцы, желе из красной смородины с ванилью;
  • Ужин:  Запеченная с яблоками тыква, пирожок с маком, варенье из крыжовника, цукаты, чай. 

Четверг 

  • Завтрак: Икра грибная, гренки из ржаного хлеба, чай, кофе или кисель;
  • Обед: Суп овощной, салат из моркови и яблок, пирожок с грибами и луком;
  • Полдник: Салат из тыквы с яблоками, медом и орехами;
  • Ужин: Манная запеканка, сухофрукты, сливовое варенье, чай.

Пятница 

  • В течение дня только вода и ягодные морсы;
  • Ужин: Запеченный картофель и зеленый салат, чай.

Постное овощное рагу
Постное овощное рагу
Фото: Pixabay

Суббота 

  • Завтрак: Овсяная каша с фруктами, кофе или чай;
  • Обед: Салат из свежей моркови с орехами и зеленью, суп фасолевый, пирожок с капустой;
  • Полдник: Печеные яблоки, слегка посыпанные сахаром; 
  • Ужин: Гречневая каша с грибами, морковью и солеными огурцами, цветочный чай и цукаты. 

Воскресенье

  • Завтрак: Каша манная с сахаром, оладьи из дрожжевого теста с вареньем; 
  • Обед: Салат из свеклы с морковью, чесноком и петрушкой, суп картофельный с травами и гренками;
  • Полдник: Фруктовый салат, клюквенный кисель; 
  • Ужин: Постное жаркое с грибами, цветочный чай, сухарики и вишневое варенье.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Великий пост 2019: рецепт томатного супа с морепродуктами Великий пост 2019: рецепт грушевого пирога с медом Весенний детокс для здоровья: ТОП-3 очищающих коктейлей с фото Великий пост 2019: рецепт бананового кекса с шоколадом
диета великий пост
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт

Популярные статьи

Вчера, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Вчера, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

12 мартаFun

Иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски"

12 мартаFun

На видео показали самого лучшего в мире пса

12 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

12 мартаСтиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

12 мартаТехно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

12 мартаFun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаШоу-бизнес

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Крыса украла бриллианты из ювелирного магазина, но владелец этому рад

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

Юрий Ткач показал похудевшую жену

11 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

11 мартаFun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

Новости партнеров

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Я ніколи не була українською співачкою – Брежнєва
Я ніколи не була українською співачкою – Брежнєва
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
55-річна Оксана Байрак готується стати матір'ю
55-річна Оксана Байрак готується стати матір'ю
Медики раскрыли, кто больше подвержен болезни Альцгеймера
Медики раскрыли, кто больше подвержен болезни Альцгеймера
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)