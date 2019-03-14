Великий пост 2019: меню постной диеты на неделю

Во время поста можно избавиться от лишних килограммов

Овощи и крупы богаты клетчакой Фото: freepik.com

Период Великого поста предусматривает семь недель, когда благодаря воздержанию в пище и употребления ограниченного набора продуктов можно очистить свой организм и сбросить лишние килограммы. Мы предлагаем вам недельное меню здоровых и вкусных постных блюд.

Понедельник

Завтрак: Пшенная каша с тыквой, чай;

Обед: Салат из свежей капусты и моркови, овощной борщ;

Полдник: Картофель с грибами, компот из яблок и слив;

Ужин: Тушеная капуста с морковью и луком, клюква или смородина, протертая с сахаром, цукаты.

Вторник

Завтрак: Картофельные оладьи с грибами, салат из свежих овощей , кофе или чай;

Обед: Грибной суп, фаршированные рисом перцы;

Полдник: Овощное тушеное рагу, клюквенно-яблочный мусс;

Ужин: Голубцы с рисом и грибами, лепешки из ржаной муки и отрубей,чай со сливовым вареньем, цукаты.

Великий пост длится семь недель Фото: freepik.com

Среда

Завтрак: Салат из отварных овощей с зеленью, кофе или цветочный чай;

Обед: Салат из свежей свеклы с яблоками, овощной суп, пирожок с рисом;

Полдник: Картофельные зразы с томатным соусом, квашеная капуста, соленые огурцы, желе из красной смородины с ванилью;

Ужин: Запеченная с яблоками тыква, пирожок с маком, варенье из крыжовника, цукаты, чай.

Четверг

Завтрак: Икра грибная, гренки из ржаного хлеба, чай, кофе или кисель;

Обед: Суп овощной, салат из моркови и яблок, пирожок с грибами и луком;

Полдник: Салат из тыквы с яблоками, медом и орехами;

Ужин: Манная запеканка, сухофрукты, сливовое варенье, чай.

Пятница

В течение дня только вода и ягодные морсы;

Ужин: Запеченный картофель и зеленый салат, чай.

Постное овощное рагу Фото: Pixabay

Суббота

Завтрак: Овсяная каша с фруктами, кофе или чай;

Обед: Салат из свежей моркови с орехами и зеленью, суп фасолевый, пирожок с капустой;

Полдник: Печеные яблоки, слегка посыпанные сахаром;

Ужин: Гречневая каша с грибами, морковью и солеными огурцами, цветочный чай и цукаты.

Воскресенье

Завтрак: Каша манная с сахаром, оладьи из дрожжевого теста с вареньем;

Обед: Салат из свеклы с морковью, чесноком и петрушкой, суп картофельный с травами и гренками;

Полдник: Фруктовый салат, клюквенный кисель;

Ужин: Постное жаркое с грибами, цветочный чай, сухарики и вишневое варенье.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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