Великий пост 2019: Ульяна Супрун рассказала, как питаться с пользой для здоровья

Глава Минздрава напоминает, что вредно есть одни макароны, рис и хлеб

Во время поста ешьте овощи, фрукты, бобовые и фрукты Фото: freepik.com

"Многие украинцы в период Великого поста строго ограничивают свой рацион. Если вы или ваши близкие придерживаются поста, надо знать как о положительных сторонах, которых следует придерживаться постоянно, так и об ограничениях, которые не принесут ничего хорошего", – написала Ульяна Супрун в своем Facebook.

Глава Минздрава назвала плюсы и минусы Великого поста:

Меньше мяса – это хорошо

Великий пост – повод не есть переработанное мясо, то есть колбасы, сардельки и копчености. Именно оно увеличивает риск некоторых видов рака, а также гипертензии и нарушения обмена жиров.

Тушеные овощи Фото: Pixabay

Больше овощей – еще лучше

Можно употреблять в основном рис, белый хлеб и картофель и нарваться на нехватку витаминов и белковой пищи. А можно есть разнообразную растительную пищу и получать витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и крепкий иммунитет.

Бобовые – это не только фасоль

Бобовые в рационе – это хорошо, и не только в пост. В них есть витамины группы В, необходимые для образования нейромедиаторов, и микроэлементы калий, фосфор, железо, цинк и марганец. Также это источник полноценного белка, то есть незаменимых аминокислот. Кроме этого, бобовые – это клетчатка, а следовательно – здоровый кишечник и здоровый уровень холестерина.

Шампиньоны на гриле Фото: freepik.com

Пост – это повод вспомнить о грибах

Белые грибы, шампиньоны, шиитаке, вешенки и другие грибы содержат много аминокислоты глутатиона, клетчатку бета-глюкан, микроэлемент селен, жир холин, витамин D, антиоксидант эрготионеин – то есть это набор довольно уникальных и очень нужных нутриентов. Две порции грибов в неделю могут снизить риск деменции в пожилом возрасте.

Низкожировая диета – это опасно

Великий пост предусматривает почти полный отказ от животных жиров. Что нам даст обезжиренный рацион?

Низкожировые диеты могут быть полезными для людей с ожирением и нарушениями жирового обмена. Но их следует соблюдать месяцами и годами, а не 49 дней. То есть отказ от жиров в течение поста здоровья принципиально не улучшит.

В жирах есть витамины А, Е и D, холестерин и полиненасыщенные жирные кислоты. Без этих витаминов не будет как следует работать иммунная система, а зрение станет хуже. Отсутствие холестерина в рационе увеличивает риск депрессии и нарушения образования половых гормонов.

Чтобы избежать авитаминоза, вызванного отсутствием жиров, ешьте орехи и семечки. Сочетайте их морковью или курагой – так жирорастворимый витамин А будет лучше усваиваться.

Помните – "постные" маргарины в печенье или общественном питании – это источники трансжиров. А трансжиры увеличивают воспалительный фон и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярно ешьте соевые продукты, тыквенные и подсолнечные семечки, кукурузу и шпинат – все это вместе поможет заменить яйца в рационе.

Постной альтернативой кисломолочным продуктам будет огромная миска квашеной капусты. Именно она содержит и соизмеримую количество кальция, и пробиотические лактобактерии.

Гречку можно варить разными способами Фото: freepik.com

Вредно питаться только кашами

В пост надо где-то брать калории, и этим источником становятся углеводы. С одной стороны, в кашах – гречневой, перловой, пшеничной, пшенной, овсяной, кукурузной – кроме углеводов есть клетчатка, микроэлементы, витамины группы В и белок. Каждая из этих круп имеет свою суперсилу. Например, перловая и овсяная нормализуют уровень холестерина, кукурузная содержит селен, а в гречневой много железа. Каши хорошо сочетаются с семенами тыквы и льна и грибами.

С другой стороны, следует держаться подальше от питания одними углеводами, особенно белыми хлебом, белым рисом и макаронами. Они имеют высокий гликемический индекс, и именно такой рацион приводит к недостатку витамина В1, появлению запоров и набору веса.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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