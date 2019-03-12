Весенний детокс для здоровья: ТОП-3 очищающих коктейлей с фото

Как применять весенний детокс для очищения и оздоровления организма

Весенний детокс Фото: Pixabay

Процесс детоксикации организма важен в любое время года, но особенно он актуален весной, когда мы выходим из сложного зимнего режима накопления запасов и жиров, а заодно – токсинов и шлаков, попадая в полосу авитаминоза.

Итак, весенний детокс для здоровья и очищения организма, ставший модным в последнее время, в обязательном порядке включает употребление многих овощей, фруктов, цитрусовых и свежевыжатых соков из них, зеленых салатов, супов-пюре, а также детокс фрешей.

Имейте в виду, что решив применять метод детокс очищения организма от вредных веществ, следует ответственно и последовательно подходить к этому процессу. Нельзя комбинировать, к примеру, детокс коктейли для похудения с рецептами блюд, включающих тяжелые для желудка продукты, копчения, острые соусы, майонез и т.д. Иначе эта процедура не будет иметь действенного результата.

За несколько дней до начала применения детокс-диеты следует уменьшить пищевую нагрузку: минимизировать в рационе количество мяса, исключить из своего меню все острое, жареное, копченое, шоколад, алкоголь и сигареты. Также рекомендуется снизить физическую нагрузку на организм, чтобы он испытывал меньший стресс.

Особой популярностью при детоксе пользуются напитки: различные свежевыжатые соки, фреши, смузи, коктейли и другие, поскольку они лучше перерабатываются и легче усваиваются организмом.

Детокс смузи для похудения: рецепт шпинатного коктейля

Весенний детокс Фото: Pixabay

Детокс-коктейль из шпината содержит множество полезных для организма веществ, способствует похудению и обладает противовоспалительным действием.

Приготовление:

Возьмите 1 ч. ложку измельченного и очищенного имбиря. Два яблока очистите от семян и порежьте на кусочки. Соедините в блендере яблоки, имбирь, горсть шпината и 2 ч. ложками меда. Затем влейте стакан очищенной воды и взбейте до однородной массы.

Детокс фреш для похудения: рецепт яблочно-бананового коктейля

Весенний детокс Фото: Pixabay

Очищающий фреш из банана и яблок хорошо подходит для начала дня.

Очистите кисло-сладкое яблоко от семян и кожуры. В блендере соедините яблоко, банан, пучок кинзы и 1 ст. ложку отрубей. Взбейте коктейль до однородного состояния.

Детокс коктейли для похудения рецепт имбирно-лимонного напитка

Весенний детокс Фото: Pixabay

Такой цитрусовый коктейль рекомендуется пить за полчаса до еды, чтобы очистить пищеварительную систему и обеспечить организм энергией.

Вам потребуется натереть 1 ч. ложку имбиря. Из половинки лимона выдавите 2 ст. ложки сока и смешайте со стаканом теплой очищенной воды. Затем добавьте в коктейль 1 ч. ложку меда, тертый имбирь и хорошенько перемешайте.

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