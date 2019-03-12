Весенний детокс для здоровья: ТОП-3 очищающих коктейлей с фото
Как применять весенний детокс для очищения и оздоровления организма
Процесс детоксикации организма важен в любое время года, но особенно он актуален весной, когда мы выходим из сложного зимнего режима накопления запасов и жиров, а заодно – токсинов и шлаков, попадая в полосу авитаминоза.
Итак, весенний детокс для здоровья и очищения организма, ставший модным в последнее время, в обязательном порядке включает употребление многих овощей, фруктов, цитрусовых и свежевыжатых соков из них, зеленых салатов, супов-пюре, а также детокс фрешей.
Имейте в виду, что решив применять метод детокс очищения организма от вредных веществ, следует ответственно и последовательно подходить к этому процессу. Нельзя комбинировать, к примеру, детокс коктейли для похудения с рецептами блюд, включающих тяжелые для желудка продукты, копчения, острые соусы, майонез и т.д. Иначе эта процедура не будет иметь действенного результата.
За несколько дней до начала применения детокс-диеты следует уменьшить пищевую нагрузку: минимизировать в рационе количество мяса, исключить из своего меню все острое, жареное, копченое, шоколад, алкоголь и сигареты. Также рекомендуется снизить физическую нагрузку на организм, чтобы он испытывал меньший стресс.
Особой популярностью при детоксе пользуются напитки: различные свежевыжатые соки, фреши, смузи, коктейли и другие, поскольку они лучше перерабатываются и легче усваиваются организмом.
Детокс смузи для похудения: рецепт шпинатного коктейля
Детокс-коктейль из шпината содержит множество полезных для организма веществ, способствует похудению и обладает противовоспалительным действием.
Приготовление:
- Возьмите 1 ч. ложку измельченного и очищенного имбиря.
- Два яблока очистите от семян и порежьте на кусочки.
- Соедините в блендере яблоки, имбирь, горсть шпината и 2 ч. ложками меда.
- Затем влейте стакан очищенной воды и взбейте до однородной массы.
Детокс фреш для похудения: рецепт яблочно-бананового коктейля
Очищающий фреш из банана и яблок хорошо подходит для начала дня.
- Очистите кисло-сладкое яблоко от семян и кожуры.
- В блендере соедините яблоко, банан, пучок кинзы и 1 ст. ложку отрубей.
- Взбейте коктейль до однородного состояния.
Детокс коктейли для похудения рецепт имбирно-лимонного напитка
Такой цитрусовый коктейль рекомендуется пить за полчаса до еды, чтобы очистить пищеварительную систему и обеспечить организм энергией.
- Вам потребуется натереть 1 ч. ложку имбиря.
- Из половинки лимона выдавите 2 ст. ложки сока и смешайте со стаканом теплой очищенной воды.
- Затем добавьте в коктейль 1 ч. ложку меда, тертый имбирь и хорошенько перемешайте.
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