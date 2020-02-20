Весенний гиповитаминоз: где взять витамины

Можно ли пополнить запасы витаминов с помощью продуктов питания

Несмотря на то, что на календаре еще зима, весна уже во всю хозяйничает. Особенно это заметно по нехватке витаминов. Признаки гиповитаминоза: плохое самочувствие, сухость кожи, ломкость ногтей и волос, бессонница, апатия, снижение концентрации внимания, состояние усталости после нормальной продолжительности сна.

Как же лучше восполнить запасы витаминов? С помощью витаминных препаратов или же, включив в свое меню побольше овощей и фруктов? Многие украинцы склоняются ко второму варианту, добавляя в еду корень петрушки, сельдерей, пастернак. А витамин С получают из отвара шиповника. Но восполнят ли обычные продукты питания суточную потребность витаминов?

Как восполнить запас витаминов Фото: freepik.com

Витамины в продуктах

Чтобы организм получил суточную дозу витамина А, нужно съесть 2 килограмма моркови. Зато всего один апельсин или четыре мандаринки насытят витамином С. Витамин Е можно получить из авокадо, но для суточной нормы нужно съесть аж 5 плодов. Этот витамин есть и в орехах. Их достаточно будет 50 граммов в день. Много железа содержится в яблоках, но аж 2 килограмма этих фруктов способны восполнить нехватку данного элемента. А чтобы насытить организм кальцием нужно съесть полкило чеснока.

"Не всем под силу съесть такое количество продуктов в день, – говорит диетолог Инна Раилко. – Тем более, что в данный период времени не все фрукты и овощи полезны".

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Аптечные витамины

Витаминных препаратов в аптеках есть очень много. Цена начинаются от 10 гривен за аскорбинку. Самые дорогие поливитамины, импортного производства, стоят несколько сотен гривен.

"В поливитаминах, которые выпускают фармзаводы, в одной капсуле содержится четко установленное количество конкретных витаминов и минералов, – говорит заведующий аптеки Александр Ломака. – Но скупать такие препараты без консультации с врачом опасно! При бесконтрольном использовании возможно заработать аллергию".

Поэтому, лучший вариант – сочетать синтетические и природные витамины. Тогда точно, никакой гиповитаминоз не страшен!

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