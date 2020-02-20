Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Весенний гиповитаминоз: где взять витамины

Можно ли пополнить запасы витаминов с помощью продуктов питания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:22

Несмотря на то, что на календаре еще зима, весна уже во всю хозяйничает. Особенно это заметно по нехватке витаминов. Признаки гиповитаминоза: плохое самочувствие, сухость кожи, ломкость ногтей и волос, бессонница, апатия, снижение концентрации внимания, состояние усталости после нормальной продолжительности сна.

Читайте также:
Как правильно принимать витамин С: точная схема для каждого возраста и рекомендации врача

Как же лучше восполнить запасы витаминов? С помощью витаминных препаратов или же, включив в свое меню побольше овощей и фруктов? Многие украинцы склоняются ко второму варианту, добавляя в еду корень петрушки, сельдерей, пастернак. А витамин С получают из отвара шиповника. Но восполнят ли обычные продукты питания суточную потребность витаминов?

Как восполнить запас витаминов
Как восполнить запас витаминов
Фото: freepik.com

Витамины в продуктах

Чтобы организм получил суточную дозу витамина А, нужно съесть 2 килограмма моркови. Зато всего один апельсин или четыре мандаринки насытят витамином С. Витамин Е можно получить из авокадо, но для суточной нормы нужно съесть аж 5 плодов. Этот витамин есть и в орехах. Их достаточно будет 50 граммов в день. Много железа содержится в яблоках, но аж 2 килограмма этих фруктов способны восполнить нехватку данного элемента. А чтобы насытить организм кальцием нужно съесть полкило чеснока.

"Не всем под силу съесть такое количество продуктов в день, – говорит диетолог Инна Раилко. – Тем более, что в данный период времени не все фрукты и овощи полезны".

Подробнее о выборе витаминов смотрите в нашем сюжете:

Аптечные витамины

Витаминных препаратов в аптеках есть очень много. Цена начинаются от 10 гривен за аскорбинку. Самые дорогие поливитамины, импортного производства, стоят несколько сотен гривен.

"В поливитаминах, которые выпускают фармзаводы, в одной капсуле содержится четко установленное количество конкретных витаминов и минералов, – говорит заведующий аптеки Александр Ломака. – Но скупать такие препараты без консультации с врачом опасно! При бесконтрольном использовании возможно заработать аллергию".

Поэтому, лучший вариант – сочетать синтетические и природные витамины. Тогда точно, никакой гиповитаминоз не страшен!

Напомним, ранее мы писали о причинах хруста в суставах.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как правильно выбирать витамины Витаминный салат из капусты с имбирем и яблоками Как правильно варить свеклу и морковь, чтобы сохранить витамины Витамин B12: что о нем нужно знать Витамин D: стоит ли принимать его для профилактики
продукты питание витамины аптека гиповитаминоз
Реклама

Новости партнеров

Ким Кардашьян одела тоненькие бикини, показав крупные формы
Ким Кардашьян одела тоненькие бикини, показав крупные формы
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века
Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века
Волочкова поделилась странным фото в постели
Волочкова поделилась странным фото в постели

Популярные статьи

Сегодня, 16:57Fun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Сегодня, 09:00Food

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

Вчера, 18:25Психология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Вчера, 16:32Шоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

Вчера, 12:51Fun

19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:49Travel

Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

Вчера, 10:16Fun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

Вчера, 10:05Food

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляEvents

Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака: день позитивного настроения

18 февраляСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

18 февраляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

18 февраляШоу-бизнес

Сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня намеренно испортила день рождения Кейт Миддлтон

18 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

18 февраляТехно

Kia Sorento 2020: представлен кроссовер нового поколения

18 февраляFood

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

18 февраляТехно

Мороз и Tesla: с какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей

Новости партнеров

Андрей Данилко наконец-то показал свою невесту
Андрей Данилко наконец-то показал свою невесту
Лолита похвасталась стильным купальником в бассейне
Лолита похвасталась стильным купальником в бассейне
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
Наряд Ратаковски на
Наряд Ратаковски на "Оскаре" раскритиковали в сети
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Хруст в коленях: чем
Хруст в коленях: чем "подпитывать" суставы
Сколько нужно спать, чтобы всегда высыпаться
Сколько нужно спать, чтобы всегда высыпаться