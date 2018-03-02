Весенний марафон красоты: первый шаг к здоровой коже – детокс

В этом году о приходе весны говорит только календарь. Но это не повод откладывать весеннюю "чистку перышек". Как только придет настоящая весна с теплом и солнышком, предлагаем начать марафон по красоте с детокса кожи — процедур, направленных на активацию, ускорение и поддержку функции самоочищения кожи.

Наш эксперт:

Алиса Прохоренко, косметолог-технолог

Почему его лучше проводить именно весной?

"Зимой организм ослаблен, происходит замедление метаболизма, поры сужаются, кожа испытывает стресс, становится сухой из-за перепада температур и отопительных приборов, и правильнее было бы направить усилия на ее восстановление, питание и защиту, — объясняет Алиса Прохоренко. — Также за зиму накапливаются токсины, поэтому весной логично сделать "генуборку". А летом под действием ультрафиолета снижается активность детоксицирующего фермента P450 (он присутствует в печени и коже), что приводит также к накоплению токсинов. Поэтому целесообразно сделать разгрузочную терапию уже осенью".

Есть разные детокс-программы, но желательно, чтобы они включали такие этапы, как: поверхностное очищение; выведение токсинов из межклеточных пространств и клеток; активация ферментов, отвечающих за очищение от токсинов кожи; восстановление регенерации и метаболизма кожи; антиоксидантная защита. Средства, которые используются в таких процедурах, — кислотные пилинги для поверхностного очищения, ферментативные пилинги и маски; специальные детокс-растворы — ампулы на основе бурых водорослей, витаминов и антиоксидантов; маски на основе глины, древесного угля и водорослей.

Клеточные токи, УЗ-пилинг, массажи для ускорения лимфы, улучшения микроциркуляции и оксигенации будут тоже показаны. В составах могут быть всевозможные экстракты: от экстракта солодки до экстракта ледяного гриба. Курс составляет от 6 до 12 процедур, с повтором два раза в год и может обойтись от 3000 грн. Противопоказания — онкология, инфекции, герпес, ожоги, гнойники, беременность, лактация, аллергия на средства.

Сила горькой соли

Усилят эффект детокс-программы кожи соблюдение водного режима (нужно выпивать воды в день из расчета 30 мл на 1 кг вашего веса), отказ от кофе, молочного, мучного, сахара (эти продукты провоцируют появление высыпаний на коже), диета с преобладанием овощей и зелени. А натуропат Елена Свитко советует тем, кто хочет очистить свой организм изнутри, обратить внимание на сульфат магния — т. н. магнезия или горькая соль. При приеме внутрь он действует как слабительное средство и оказывает желчегонное действие, но его не рекомендуется принимать людям, имеющим большие камни в желчном пузыре. Его можно купить в аптеке в виде порошка или 20—25% раствора в ампулах. Самое обычное применение сульфата магния таково: 30 г порошка разведите в 100 мл теплой воды и выпейте натощак. После этого желательно лечь на грелку и прогревать печень в течение 2-х часов. Это хорошо делать с 7 до 9 утра или поздней ночью, с 23 до 3 часов. После приема сульфата магния очищается кишечник, причем очень эффективно: стул может быть до 6—8 раз в день (поэтому чистку лучше проводить на выходных).

При этом человек испытывает жажду, которую следует утолять. Подготовьте такой травяной чай: возьмите в равных количествах бессмертник, кукурузные рыльца, мяту, цикорий, календулу, ромашку (все они обладают желчегонными свойствами), перемешайте. 2 ст. л. смеси залейте 1 л кипятка и выпивайте небольшими глотками по мере ощущения жажды. Целесообразно также пить лимонный сок с медом. Стоит приготовить и такую смесь: 1 л воды, 500 мл сока грейпфрута, 300 мл сока апельсина и 200 мл сока лимона перемешайте, подсластите 5 ст. л. меда и выпивайте постепенно в течение дня. В день очистки эта смесь должна заменить еду. Альтернатива ей — овощной суп, приготовленный без картошки и соли: на 4 л воды возьмите луковицу, морковку, помидор, корень сельдерея, корень петрушки, зелень, все измельчите и приготовьте овощной отвар. В течение дня нужно есть только такой суп.

Совсем скоро появится еще одно отличное очищающее средство — березовый сок: он чистит печень, улучшает работу всего пищеварительного тракта, бонусом к этому идет лечение щитовидной железы и нормализация зрения. Только важно, чтобы сок был собран в чистом месте, подальше от дорог и промышленных предприятий. Кроме того, в березовице много витаминов, поэтому она будет прекрасным средством от весеннего авитаминоза.