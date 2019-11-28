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Ветрянка: 5 главных мифов об этом заболевании

Можно ли заразиться ветряной оспой второй раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:06
Фото: Pixabay

Ветрянка (ветряная оспа) – острое инфекционное заболевание, которое широко распространено во всем мире. Эта болезнь поражает и детей, и взрослых.

Пути заражения

Это заболевание относится к герпетической группе и передается воздушно-капельным путем. При разговоре, чихании, даже прибывая с больным в одном помещении, существует риск заболеть. Причем инфицированный человек становиться разносчиком инфекции еще тогда, когда не ощущает никаких подозрительных симптомов. От момента контакта больного до проявления первичных симптомов может пройти максимум 21 день. Предугадать заразился человек или нет, общаясь с больным, невозможно.

Чтобы не болеть, надо укреплять иммунитет. Смотрите в нашем сюжете.

Ветрянка обладает неимоверно высокой заразностью. Она может передаваться даже через третье лицо! Именно для этого в детских садах, школах и других учреждениях с массовыми скоплениями после первого же зараженного ветрянкой человека объявляется карантин.

Симптомы ветрянки

Первое, что должно насторожить и навести на мысль о ветрянке, — появление на теле обильной сыпи, из-за которой появляется сильный зуд. Обычно эти высыпания сопровождаются высокой температурой и головной болью. Выглядят эти прыщики как мелкие пузырьки с жидкостью внутри. Они быстро лопаются, образуя собой маленькие язвы. Их надо обрабатывать любым антисептиком, который пропишет врач (не обязательно мазаться зеленкой).

После заживления язвы покрываются корочкой, которая вскоре отпадает. Как правило, от нее не остается и следа. Это уже и есть выздоровление. Обычно высыпания не оставляют на теле никаких шрамов. Правда, если форма заболевания была тяжелой либо больной очень сильно расчесывал волдыри, — после них могут оставаться мелкие рубцы.

Мифы о ветрянке

  1. Ветрянкой нельзя заболеть второй раз. Это миф. Ветрянкой можно заболеть второй раз. Особенно если первый раз протекал в очень легкой форме и в возрасте до трех лет. Также дважды можно переболеть ветрянкой из-за очень слабого иммунитета.
  2. Ветрянкой болеют только маленькие дети. Неправда. Ветряной оспой могут болеть все: и дети, и подростки, и взрослые. Просто в детстве это заболевание протекает намного легче и практически всегда проходит бесследно. А вот в более взрослом возрасте переболеть ветрянкой становится уже не так легко.
  3. Заразиться ветрянкой можно только при близком контакте с больным. Нет. Заражение ветрянкой происходит только через воздушно-капельный путь, и оно мгновенно. Контакт с больным может быть мимолетным, но если иммунитет слабый, то заражение обеспечено.
  4. При ветрянке не обязательно обращаться к врачу – и так ясно, как ее лечить. Нет. Врач нужен в любом случае. Даже для подтверждения диагноза. Ведь симптомы ветряной оспы схожи с опоясывающим лишаем либо герпесом.
  5. Лечить не надо, сама пройдет. Ветряная оспа – это инфекция! И пускать на самотек ее развитие никак нельзя. Если вовремя не начать лечение, то может присоединиться вторичная инфекция, которая приведет к гнойничковому поражению кожи. То есть область поражения увеличивается и обычные язвочки превратятся в волдыри с гноем.

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