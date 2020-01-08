Ветрянка: почему она опасна для взрослых

Почему так важно соблюдать постельный режим при болезни

Ветряная оспа (в просторечии — ветрянка) — это острое инфекционное заболевание, известное уже много веков. Вызывает его вирус из группы герпеса, открытый в 1911 году. Недаром вид язвочек (везикул) очень напоминает "лихорадку" на губах — при ветряной оспе на коже тоже возникают кругленькие, наполненные прозрачной жидкостью зудящие пузырьки. Вернее, не столько на коже, сколько на эпителии — поверхностном слое клеток, прикрывающем как кожу, так и слизистые оболочки. Поэтому сыпь при ветрянке может возникнуть везде, где только он есть — на коже, во рту, в гортани, в пищеводе и кишечнике, в почечных лоханках и бронхах и т. д. Подробнее о ветряной оспе расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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Как передается ветрянка

Заражаются ветряной оспой, как и гриппом — воздушно-капельным путем, другого пути передачи инфекции не существует. Вне человеческого организма вирус ветрянки жить не может и погибает очень быстро. Самое "заразительное" время — конец инкубационного периода (который длится 2–3 недели) и период высыпаний. Как только пузырьки (везикулы) подсохнут, покрывшись корочкой, больной перестает быть источником вируса.

Ветрянка у детей

У малышей ветрянка чаще всего проходит в легкой форме. Поэтому, если в детском коллективе, кто-то болеет ветряной оспой, то особых причин для волнения (и тем более паники) нет. Специфического лечения этого заболевания не существует. Разве что ветряночные пузырьки на коже традиционно смазывают зеленкой. Или любым другим средством, которое пропишет врач. Это, во-первых, ускоряет подсыхание пузырьков. А, во-вторых, позволяет замечать все свежие высыпания. Если в течение двух суток не образуется новых "некрашеных" везикул, болезни почти конец.

Как при любой вирусной инфекции, в лихорадочном периоде ветряной оспы показан строгий постельный режим, прием витаминов, обильное питье и легкие питательные блюда. Обязательны влажная уборка и проветривание помещения, где находится больной. При сильном зуде по назначению врача могут быть применены антигистаминные препараты. До образования корочек на пузырьках не рекомендуют купание.

Ветрянка у взрослых

К сожалению, в последнее время ветрянка из категории детских болезней все чаще попадает в недуги "взрослые". Кстати, как показывает практика, эту группу пациентов больше всего почему-то смущают не тяжелые осложнения после болезни, а неэстетического вида язвочки. Опасность осложнений грозит всем взрослым людям, которые не считают нужным вылежать вирус в постели. Тем же, кто, как и положено, выдержал необходимый постельный режим и соблюдал все предписания врача, боятся особо нечего. И последствий от язвочек не останется.

Учитывая поражения слизистых оболочек во всем организме, необходимо также на время болезни отказаться от специй и пряностей, не злоупотреблять соленым и жареным и, конечно же, отказаться от употребления алкоголя. И не заниматься самолечением!

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Зато иммунитет, приобретенный после болезни, убережет еще и от опоясывающего лишая. Ну, а повторные случаи заболевания ветряной оспой, встречаются исключительно редко.

Важно! Чтобы ветрянка у взрослых не привела к трагедии, все предписания врача (включая обязательный постельный режим) необходимо соблюдать с особым тщанием!

Опасность для взрослых

Медики до сих пор не знают точно, почему взрослые люди переносят "детские болезни" несравненно тяжелее малышей, но факт остается фактом: мы страдаем от осложнений, которые практически никогда не встречаются у детей. Частично этот феномен объясняют тем, что, сильно оберегая от малейших нагрузок заболевшего ребенка, мы сами бываем необъяснимо беспечны, заболев.

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