Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вибуркол: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатический препарат, применяемый при лечении бактериальных и вирусных инфекций

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Фото: Depositphotos

Комплексный гомеопатический препарат, в виде ректальных суппозиториев, который обладает анальгезирующим, противовоспалительным, седативным, спазмолитическим действием и свойствами антиконвульсанта.

Препарат Вибуркол оказывает комплексное воздействие на организм, направленное на активизацию защитных сил и восстановление механизма саморегуляции. Гомеопатическое средство уменьшает болевые ощущения, озноб, спазмы, и плавно понижает температуру. Препарат не нарушает процессы физиологичного функционирования систем организма, а только повышает их эффективность. Активизируется фагоцитоз, ускоряется выведение токсинов, стимулируется выработка естественного интерферона.

Читайте также:
Афлубин: инструкция, состав, способ применения

Состав и форма выпуска

Действующие вещества:

  • Chamomilla recutita D1 – 1.1 мг;
  • Solanum dulcamara D4 -1.1 мг;
  • Atropa belladonna – 1.1 мг;
  • D2 и Plantago major D3 – 1.1 мг;
  • Pulsatilla pratensis D2 − 2,2 мг,
  • Calcium carbonicum Hahnemanni D8 − 4,4 мг.

Вспомогательные вещества: твердый жир.

Выпускается по 12 (6 х 2) суппозиториев в блистере из поливинилхлоридной/полиэтиленовой пленки, в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: Свечи ректальные, торпедоподобной формы, с гладкой поверхностью, цвет от белого до бледно-желтого.

Какие лекарства нужно взять с собой в отпуск. Смотрите в нашем сюжете.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

  • лихорадочные состояния, в том числе связанные с прорезыванием зубов;
  • в комплексной терапии ОРВИ и других неосложненных инфекций;
  • симптоматическое лечение синдрома диспепсии у детей, особенно протекающего с метеоризмом;
  • нервное перевозбуждение;
  • судорожный синдром;
  • воспалительные процессы ЛОР-органов;
  • воспалительные заболевания мочеполовой системы, особенно у беременных.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, ромашке лекарственной или другим растениям семейства сложноцветных.

Фармакокинетика. Нет данных.

Применение

Препарат применяют ректально.

Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте от 6 мес при острых состояниях — по 1 суппозиторию 3–5 раз в сутки; при улучшении состояния — 2–3 раза в сутки.

Для новорожденных (с первого дня жизни) до 6 мес — 1 суппозиторий, 2 раза в сутки.

Продолжительность лечения и частоту применения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 3–14 дней.

Читайте также:
Мефенаминка: инструкция, показания, способ применения

Особенности применения

При назначении гомеопатических препаратов иногда наблюдается обострение симптомов. В этом случае необходимо проконсультироваться с врачом на предмет дальнейшего использования лекарства.

Применение в период беременности или кормления грудью. Гомеопатический препарата Вибуркол разрешен для применения во время беременности, но решение о возможности назначения суппозиторий принимает врач.

Дети. Препарат применят для лечения детей от рождения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных.

Побочные эффекты

Особых побочных эффектов от применения Вибуркола не выявляли. Но возможна индивидуальная негативная реакция при применении средства Вибуркол. При применении Вибуркола возможны аллергические реакции, такие, как: сыпь, зуд, покраснение, отек, анафилактический шок. Анафилактический шок – опасная для жизни аллергическая реакция, трудно дышать, падает давление. Нужна срочная реанимация. В случае возникновения каких-либо побочных реакций от применения Вибуркол надо немедленно прекратить принимать средство Вибуркол и проконсультироваться с врачом относительно дальнейшей тактики.

Взаимодействия. Препарат Вибуркол совместим с другими лекарственными средствами.

Вибрукол и алкоголь. Вибуркол не следует употреблять с алкоголем.

Передозировка. Сообщений о случаях передозировки нет.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не более 25 °C.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. "Biologische Heilmittel Heel GmbH", Германия

Цена. От 159 до 223 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лекарства ОРВИ свечи профилактика вибуркол
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
56-летняя Лолита пришла в странном наряде на музыкальную премию
56-летняя Лолита пришла в странном наряде на музыкальную премию
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Сегодня, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

Вчера, 17:46Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 16:16Wellness

Чем полезны финики для здоровья

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

Вчера, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 12:36Шоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Вчера, 09:38Техно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

Вчера, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

15 декабряFun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

15 декабряТехно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

15 декабряFun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

15 декабряFun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

Новости партнеров

Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Откуда? Замоскворецкий суд в недоумении от сокровищ Быстрицкой
Откуда? Замоскворецкий суд в недоумении от сокровищ Быстрицкой
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический
Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой
Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование