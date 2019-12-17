Вибуркол: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатический препарат, применяемый при лечении бактериальных и вирусных инфекций

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Комплексный гомеопатический препарат, в виде ректальных суппозиториев, который обладает анальгезирующим, противовоспалительным, седативным, спазмолитическим действием и свойствами антиконвульсанта.

Препарат Вибуркол оказывает комплексное воздействие на организм, направленное на активизацию защитных сил и восстановление механизма саморегуляции. Гомеопатическое средство уменьшает болевые ощущения, озноб, спазмы, и плавно понижает температуру. Препарат не нарушает процессы физиологичного функционирования систем организма, а только повышает их эффективность. Активизируется фагоцитоз, ускоряется выведение токсинов, стимулируется выработка естественного интерферона.

Состав и форма выпуска

Действующие вещества:

Chamomilla recutita D1 – 1.1 мг;

Solanum dulcamara D4 -1.1 мг;

Atropa belladonna – 1.1 мг;

D2 и Plantago major D3 – 1.1 мг;

Pulsatilla pratensis D2 − 2,2 мг,

Calcium carbonicum Hahnemanni D8 − 4,4 мг.

Вспомогательные вещества: твердый жир.

Выпускается по 12 (6 х 2) суппозиториев в блистере из поливинилхлоридной/полиэтиленовой пленки, в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: Свечи ректальные, торпедоподобной формы, с гладкой поверхностью, цвет от белого до бледно-желтого.

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Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

лихорадочные состояния, в том числе связанные с прорезыванием зубов;

в комплексной терапии ОРВИ и других неосложненных инфекций;

симптоматическое лечение синдрома диспепсии у детей, особенно протекающего с метеоризмом;

нервное перевозбуждение;

судорожный синдром;

воспалительные процессы ЛОР-органов;

воспалительные заболевания мочеполовой системы, особенно у беременных.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, ромашке лекарственной или другим растениям семейства сложноцветных.

Фармакокинетика. Нет данных.

Применение

Препарат применяют ректально.

Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте от 6 мес при острых состояниях — по 1 суппозиторию 3–5 раз в сутки; при улучшении состояния — 2–3 раза в сутки.

Для новорожденных (с первого дня жизни) до 6 мес — 1 суппозиторий, 2 раза в сутки.

Продолжительность лечения и частоту применения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 3–14 дней.

Особенности применения

При назначении гомеопатических препаратов иногда наблюдается обострение симптомов. В этом случае необходимо проконсультироваться с врачом на предмет дальнейшего использования лекарства.

Применение в период беременности или кормления грудью. Гомеопатический препарата Вибуркол разрешен для применения во время беременности, но решение о возможности назначения суппозиторий принимает врач.

Дети. Препарат применят для лечения детей от рождения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных.

Побочные эффекты

Особых побочных эффектов от применения Вибуркола не выявляли. Но возможна индивидуальная негативная реакция при применении средства Вибуркол. При применении Вибуркола возможны аллергические реакции, такие, как: сыпь, зуд, покраснение, отек, анафилактический шок. Анафилактический шок – опасная для жизни аллергическая реакция, трудно дышать, падает давление. Нужна срочная реанимация. В случае возникновения каких-либо побочных реакций от применения Вибуркол надо немедленно прекратить принимать средство Вибуркол и проконсультироваться с врачом относительно дальнейшей тактики.

Взаимодействия. Препарат Вибуркол совместим с другими лекарственными средствами.

Вибрукол и алкоголь. Вибуркол не следует употреблять с алкоголем.

Передозировка. Сообщений о случаях передозировки нет.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не более 25 °C.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. "Biologische Heilmittel Heel GmbH", Германия

Цена. От 159 до 223 грн.

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