Вирусная пневмония: какой главный симптом

В каких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь

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Большинство пневмоний, который регистрируют врачи – бактериальной природы. То есть, вызваны бактериями, которые атаковали легкие. Развивается бактериальная пневмония либо самостоятельно, либо как осложнение вирусной. В незапущенных случаях и при ранней диагностике бактериальная пневмония успешно лечится антибиотиками и не опасна для жизни. Чего не скажешь о вирусной пневмонии. Подробнее о ней расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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Причины вирусной пневмонии

Вирусная пневмония – это воспаление легких, вызванное вирусами. Чаще всего вирусом гриппа – подтип A и B, парагриппа (встречается у детей) и респираторно-синцитиального вируса (РСВ). С такими видами вируса врачи сталкиваются достаточно часто, поэтому тактика лечения определена давно и четко. Но есть вирусные пневмонии, вызванные непредсказуемыми и опасными вирусами: аденовирусами, метапневмовирусом, вирусом "атипичной пневмонии" и коронавирусом. При заражении такими вирусами, течение и исход болезни нельзя спрогнозировать. Основной особенностью вирусной пневмонии, вызванной нетипичными вирусами, являться стремительное течение. Человек сгорает буквально на глазах.

Летальные исходы от вирусной пневмонии были зафиксированы в последние дни в Тернополе.

Чаще всего вирусы атакуют людей со сниженным иммунитетом, перенесших различные заболевания, детей до 5 лет и людей пожилого возраста.

Симптомы и диагностика вирусной пневмонии

Вирусная пневмония передается воздушно-капельным путем. Болезнь развивается, как обычное ОРВИ: повышается температура, возникает слабость, вялость, апатия, озноб, боль в мышцах, потеря аппетита, иногда может быть кашель (разной интенсивности). Один из главных симптомов вирусного заболевания – тахикардия и одышка, частое дыхание. Кстати, иногда только по одышке и можно заподозрить именно вирусную пневмонию. Если утром одышка была незначительной, а в обед человеку уже очень трудно дышать, – срочно вызывайте скорую. Ведь это значит, что вирус очень агрессивный и "захватывает территорию" с неимоверной скоростью.

Диагностировать пневмонию – и вирусную, и бактериальную – можно только с помощью рентгена легких. Не флюорографии, а именно рентгена! Чем раньше врачи поставят правильный диагноз, тем быстрее будет начато лечение. Поэтому при любых вышеперечисленных симптомах срочно обращайтесь к врачу.

Лечение вирусной пневмонии

Несвоевременное диагностирование или затягивание похода к врачу может вызвать осложнения заболевания. В ослабленный вирусом организм может проникнуть бактериальная инфекция и тогда лечение будет более серьезным. Осложнениями вирусной пневмонии могут быть: отек легких, плеврит, респираторный дистресс-синдром и т.д. В тяжелых случаях, вопреки всем усилиям врачей, спасти больного не удается.

При неосложненных формах вирусной пневмонии лечение проводиться дома. Заключается оно в приеме противовирусных препаратов и лекарств, направленных на снижение симптомов (спреи в нос, препараты от кашля, жаропонижающие и т.д.).

Осложненные формы вирусной пневмонии лечатся только в стационаре под контролем врача.

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