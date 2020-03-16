Вирусы в кармане: как продезинфицировать смартфон

На каких предметах могут жить вирусы

На предметах вирусы могут жить от 5 до 20 минут. Но и этого времени достаточно, чтобы заразиться, особенно, если после разговора по телефону дотронуться до глаз, носа, рта. Больше всего вирусы и бактерии "любят" пластмассовые, металлические и стеклянные поверхности.

"Самые "опасные" предметы, которые могут переносить вирусы: смартфоны, ключи, кошельки, деньги, кнопки лифтов, домофона, дверные ручки, выключатели, носовые платки, перила", – говорит терапевт Валентина Андрейченко.

Вирусы могут жить на смартфонах Фото: freepik.com

Чтобы обезопасить себя от вероятного заражения вируса – постоянно протирайте свой смартфон спиртовыми салфетками, антибактериальными салфетками. Если у вас есть антисептик или раствор хлоргексидина в виде спрея, то нанесите небольшое количество на ватный диск или бумажную салфетку и протрите экран смартфона. Если он в чехле – то протрите и его.

Если вы находитесь дома, то дезинфицируйте телефон (планшет) не менее 2-3-х раз в день. Если работаете в закрытом помещении, то не доставайте телефон на стол, храните его в сумке и протирайте после каждого использования. Обязательно протирайте после посещения улицы.

Чтобы минимизировать риск попадания вируса в организм, хотя бы раз в день протирайте остальные опасные предметы: клавиатуру, мышь, дверные ручки и выключатели. Если выходите из дома, то обязательно протирайте ключи и ручку двери с внешней стороны спиртовыми салфетками или любыми другими вышеописанными средствами. И не забывайте постоянно мыть руки после контакта с любыми предметами на улице!

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"Откажитесь от использования наличных денег без особой надобности. Это самые грязные вещи в мире. Вы когда-нибудь задумывались, через сколько рук проходит купюра? По средним подсчетам мелкая, ходовая купюра за всю свою жизнь, а это около 2,5 лет, может поменять более 9 тысяч владельцев. Доказано, что некоторые штаммы вируса гриппа способны жить на бумажных деньгах до 17 дней. Поэтому переходите на пластиковые карты, везде, где возможно используйте безналичный расчет. А после любого контакта с бумажными купюрами мойте руки с мылом или протирайте их антисептиком, а потом все равно мойте их проточной водой с мылом", – подытожила терапевт.

Напомним, ранее мы писали о том, как эффективнее всего продезинфицировать квартиру с помощью подручных средств.

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