Вис-Нол: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который применяют для лечения язвы желудка и гастрита

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Препарат обладает гастропротекторным действием. В кислой среде желудка висмута субцитрат коллоидный образует на поверхности язв и эрозий защитную пленку, что способствует их рубцеванию и защищает слизистую оболочку от воздействия желудочного сока. Препарат обладает антимикробной активностью по отношению к Helicobacter pylori.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 капсула содержит висмута субцитрата коллоидного 120 мг.

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный или картофельный, кальция стеарат.

Выпускается по 10 капсул в блистере. По 3 или 10 блистеров, вложенных в пачку.

Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы цилиндрической формы № 1, корпус белого цвета, крышечка желтого цвета. Содержимое капсулы – порошковидная гранулированная смесь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, допускается запах аммиака.

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Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Висмута субцитрат. Код АТС А02В Х05.

Показания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, в том числе вызванные Helicobacter рylori (в составе схем антихеликобактерной терапии).

Хронический гастрит и гастродуоденит в фазе обострения, в том числе вызванные Helicobacter рylori.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелая почечная недостаточность.

Фармакокинетика

Висмута субцитрат коллоидный практически не всасывается в ЖКТ, только незначительное количество активного вещества попадает в кровь и экскретируется с мочой, при этом концентрация висмута в плазме крови после окончания лечения быстро снижается. Выводится преимущественно с калом.

Применение

Принимать внутрь, запивая небольшим количеством воды.

Взрослым и детям в возрасте от 14 лет: по 1 капсуле 4 раза в сутки за 30 мин до еды и на ночь или по 2 капсулы 2 раза в сутки за 30 мин до еды.

Детям в возрасте 8–14 лет: по 1 капсуле 2 раза в сутки за 30 мин до еды.

Детям в возрасте 4–8 лет: в дозе 8 мг/кг/сут, разделив суточную дозу на 2 приема, но не более 2 капсул в сутки.

Длительность курса лечения — 4–8 нед. На протяжении 8 нед не следует принимать препараты, содержащие висмут.

При наличии Helicobacter pylori используют Вис-Нол в схемах антихеликобактерной терапии по назначению врача. Длительность комбинированной терапии — 7–14 дней.

Для улучшения регенерации язвенного дефекта возможно дальнейшее лечение Вис-Нолом: по 1 капсуле 4 раза в сутки за 30 мин до завтрака, обеда, ужина и перед сном. Общая длительность терапии Вис-Нолом— до 6 нед (максимум 8 нед).

Особенности применения

При применении препарата возможно окрашивание кала в черный цвет. В таком случае необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Не следует принимать антацидные препараты и пить молоко за полчаса до и через полчаса после приема препарата, поскольку имеющийся желудочный сок необходим для формирования защитного слоя.

Длительное применение соединений висмута не рекомендуется из-за возникновения в редких случаях энцефалопатии. При соблюдении рекомендованного режима приема препарата риск возникновения этого побочного эффекта очень низкий. Однако на протяжении приема Вис-Нола не рекомендуется принимать другие препараты, содержащие висмут.

Лекарственное средство содержит краситель желтый закат FCF (Е110), что может вызывать аллергические реакции.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не рекомендовано.

Дети. Вис-Нол разрешено применять у детей с 4 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Данные о влиянии Вис-Нола на скорость реакции отсутствуют. Однако подобное влияние препарата маловероятно.

Побочные эффекты

Со стороны ЖКТ: очень часто (>10%) — кал черного цвета; иногда — тошнота, рвота, запор, диарея.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: иногда (>0,1%; <1%) — кожная сыпь, зуд.

Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилактические реакции.

Взаимодействия

Не следует применять антацидные средства за 30 минут до и после приема препарата. Во время лечения капсулами Вис-Нол не следует принимать другие висмутсодержащие препараты, чтобы не увеличивать риск возрастания концентрации висмута в крови. При одновременном использовании капсул Вис-Нол с тетрациклинами уменьшается всасывание последних.

Вис-нол и алкоголь. Содержащийся в алкоголе этанол разрушительно действует на слизистые оболочки пищеварительных органов, блокирует сокращаемость кишечника и может конфликтовать с действующими компонентами лекарства.

Этот факт ограничивает возможность совместного приема Вис-Нола и алкоголя. Хотя Вис-Нол не антибиотик, но все же обладает умеренным антимикробным действием. И алкоголь может ослаблять этот эффект – это еще одна причина их несовместимости.

Передозировка

При частом применении в высоких дозах или при продолжительном приеме препарата возможна передозировка, которая проявляется симптомами, характерными для обратимого нарушения функции почек (повышение уровня висмута в плазме крови).

Лечение: промыть желудок, принять активированный уголь, осмотическое слабительное лекарственное средство. При развитии тяжелой почечной недостаточности показан гемодиализ.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше +25 °С.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. ВАТ "Фармак", г. Киев, Украина

Цена. Вис-Нол №30 от 81 до 123 грн, Вис-Нол №100 от 247 до 357 грн.

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