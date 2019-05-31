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Витамин B12: что о нем нужно знать

Дефицит витамина B12 может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения
Витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения
Фото: Depositphotos

Прием витамина B12 окутан множеством мифов. Как и любые лекарства и пищевые добавки, его нельзя пить бесконтрольно. Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун  решила подробно рассказать о витамине В12 на своей странице в Facebook.

Смотрите видео, чем опасны синтетические витамины:

Что представляет собой витамин B12

Витамин В12 (или цианкобаламин) накапливается в печени. Он необходим для образования эритроцитов, развития нейронов и синтеза ДНК. Недостаток витамина B12 может приводить к анемии, накоплению гомоцистеина (нейротоксического соединения), потере баланса, "тумана в голове", онемению конечностей, утомляемости и ухудшения памяти.

Недостаток витамина В12 всего проявляется: в старшем возрасте, после операции по уменьшению желудка, пониженной кислотности желудка или приеме лекарств для ее снижения, при приеме препаратов против изжоги, при болезнях желудочно-кишечного тракта, при веганском рационе.

Сколько и как принимать витамин В12

Витамин B12 входит в состав мяса
Витамин B12 входит в состав мяса

  • Суточная потребность витамина В12 зависит от возраста. Для взрослых она составляет 2,4 мкг в день. Для беременных женщин и кормящих – потребность в этом витамине немного больше.
  • Витамин В12 традиционно прописывали инъекционно, но пока доказана эффективность потребления дозы 1000 мкг витамина в сутки перорально, даже у людей с плохой адсорбцией и низкой кислотностью.
  • Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то витамин В12 будет плохо усваиваться из пищи. Но прием его большой дозы все же позволит преодолеть ограничения. Этот витамин может запасаться и не является токсичным, поэтому есть смысл пить или колоть его не постоянно, а курсами. 
  • Витамины группы В взаимодействуют, и поэтому иногда важно пить не комплексы витаминов, а именно то, чего не хватает, и выбрать правильную форму.
  • Еще одна причина потреблять витамин отдельно возникает из-за того, что ион кобальта, содержащийся в витамине, разрушает другие витамины. В12 взаимодействует также с рядом лекарств, поэтому пить его на всякий случай по своему усмотрению не стоит. Если принимаете лекарства, особенно для лечения изжоги или язвы и диабета, – посоветуйтесь с врачом. 

Когда проявляется недостаток витамина В12

  • Недостаток витамина В12 можно "заподозрить" благодаря анализу уровня гомоцистеина – этого вещества становится больше, если нам не хватает витамина В12. Но этот анализ не является абсолютно надежным. 
  • Другим маркером нехватки В12 является мегалобластная анемия. Ее диагностируют с помощью анализа крови. Его следует сдавать регулярно, и семейный врач вас направит на бесплатный анализ.
  • Анемия из-за недостатка В12 успешно проходит, но нейродегенеративные процессы из-за недостатка цианкобаламина необратимы. Поэтому лучше их предотвращать. 
  • Ряд исследований показал, что людям с различными формами деменции часто не хватает витаминов В12 и В9, но их лечебное воздействие на пациентов с деменцией достаточно слабое. 
  • Люди, придерживающиеся веганства длительное время, в основном, знают о необходимости потребления В12 в виде таблеток или инъекций и успешно предотвращают его недостаток.

Где можно найти витамин В12

Витамин B12 можно найти в рыбе и куриных яйцах
Витамин B12 можно найти в рыбе и куриных яйцах
Фото: freepik.com

Витамин В12 есть в пище животного происхождения, прежде всего, в красном мясе, печени и рыбе. Он также содержится в яйцах, молоке. 

Некоторые ярые сторонники исключительно растительного рациона и всего натурального приводят пример травоядных приматов – мол, они едят только фрукты и не имеют недостатка В12. Но приматы потребляют термитов и других насекомых, и вместе с ними достаточное количество В12. Приматам, которых держат в вольерах на чисто вегетарианском рационе, может не хватать этого вещества.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем опасен переизбыток витамина B12.

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Источник: Сегодня
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