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Витамин D как профилактика коронавируса: мнение ирландских ученых

Особенно важен прием этого витамина в условиях карантина

Анна Педан
Сегодня, 18:59

Ученые из Ирландского центра по исследованию старения (TILDA) опубликовали данные об эффективности витамина D. Они уверены, что именно этот витамин играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета, повышая системный иммунный ответ на инфекции, в том числе на вирус SARS CoV-2, сообщает Medicalxpress. Особенно важен витамин D для пожилых людей, так как именно у них наблюдается его тотальный дефицит.

Витамин D как профилактика коронавируса
Витамин D как профилактика коронавируса
Фото: Depositphotos

"У нас есть доказательства, подтверждающие роль витамина D в профилактике инфекций дыхательных путей, особенно у пожилых людей с низким уровнем его содержания. В одном исследовании витамин D снизил риск заболевания инфекционных заболеваний почти в 2 раза у людей, которые принимали добавки с витамином. Хотя мы не знаем конкретно о роли витамина D при коронавирусной инфекции, но нужно учитывать его важность для улучшения иммунных реакций и уже доказанное влияние на здоровье костей и мышц. При вынужденном ограничении движения витамин D поможет сохранить здоровье и силу мышц в условиях карантина", – рассказывает профессор Роуз Энн Кенни, главный научный сотрудник TILDA.

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Дефицит витамина D можно восполнить, принимая пищевые добавки или включая в рацион продукты, богатые этим витамином. Он в больших количествах содержится в яйцах, молочных продуктах, сыре, печени и жирной рыбе (лосось, скумбрия).

Витамин D доступен без рецепта. Ученые считают, что в настоящее время людям необходимо увеличить потребление витамина D. Ежедневный прием должен быть в дозировке 400 МЕ.

Напомним, ранее мы писали о том, где можно пройти тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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