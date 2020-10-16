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Витаминная бомба. Чем полезна калина и что из нее можно приготовить

Сегодня, 10:22

Калина становится слаще после первых морозов

По прогнозам врачей, эта зима будет непростой. Кроме пандемии COVID-19 нас подстерегают ежегодные ОРВИ и грипп. Медики советуют укреплять иммунитет. Но не обязательно скупать всю аптеку – достаточно одной витаминной бомбы – калины. Специалист по правильному питанию Мария Федоренко рассказала на шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" о всех целебных свойствах этой ягоды и даже поделились уникальным рецептом, благодаря которому калина понравится всем.

Калина поможет при простуде
Калина поможет при простуде
Фото: Pixabay

Какими полезными свойствами обладает калина

Сезон калины открыт. В ней минимум калорий и очень много витаминов! А именно: витамин С, который укрепляет иммунную систему, витамин B2, который хорошо влияет на зрение, витамин E – известный своими антиоксидантными свойствами, витамин PP, который оказывает сосудорасширяющее действие, способствует заживлению ран и витамин K, который обеспечивает здоровье костей.

А еще калина содержит микро- и макроэлементы: магний, медь, железо, цинк и марганец. Более того, в калине содержится в 3 раза больше железа, чем в яблоках и шиповнике.

Насколько полезна калина – смотрите видео:

"Использование калины увеличивает количество красных кровяных телец, поэтому ее рекомендуется употреблять при анемиях. А также при сердечно-сосудистых заболеваниях, при заболеваниях кишечника, ОРВИ и простудах", – объясняет специалист по правильному питанию.

Как приготовить калиновый мед: рецепт

Через терпкий вкус и резкий аромат калину любят не все. Однако есть уникальный рецепт калинового меда, который точно понравится даже большим привередам. Преимущество такого рецепта в том, что калина теряет свой неприятный вкус и аромат, а такой мед может храниться годами, не плесневеть. А еще его очень просто готовить.

Перетертая калина на зиму
Перетертая калина на зиму
Фото: Depositphotos

"Для этого рецепта нужны мед и калина. Они оставят все свои полезные микроэлементы в этом продукте, а употреблять его очень вкусно, – отмечает фуд-блогер и повар Юлия Пандик. – Нужно хорошенько помыть и отделить ягодки от соцветия, после чего следует перетереть плоды, чтобы отделился сок. Когда ягоды готовы, их надо смешать с медом. Сделать паровую баню и смешать мед с калиновым пюре, заварить, но не доводить до кипения".

Когда нужно собирать калину

Еще один лайфхак! Калина становится слаще после первых морозов. Поэтому лучше не обрывать ягоды сейчас, а немного подождать. Или где-то на неделю поместите ягоды в морозильную камеру. И помните – очень много калины употреблять нельзя.

После заморозков калина теряет горечь
После заморозков калина теряет горечь
Фото: freepik.com

"Особенно если есть заболевания почек или суставов – подагра. Ведь при употреблении большого количества этого продукта могут быть проблемы с давлением или с почками. Потому что калина обладает сильным мочегонным эффектом", – отметила специалист по правильному питанию.

Полезной калина остается, когда не поддается очень длинной термической обработке. Поэтому диетологи не советуют покупать джемы и варенье из ягоды. Все витамины из нее испаряются. Специалисты советуют заваривать калину с чаем, делать из нее морс или мед – тогда полезные свойства точно сохранятся.

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еда витамины калина
Источник: Сегодня
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