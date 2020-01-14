Визин: инструкция, показания, способ применения

Средство, которое применяют для лечения заболеваний глаз

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Действующее начало Визина – тетризолин, относящийся к a-адреностимуляторам. Под его действием сосуды суживаются. Как следствие, уменьшается отек конъюнктивы. Вследствие a-адреностимулирующего действия тетризолина расширяется зрачок и снижается образование внутриглазной жидкости. После закапывания Визина до начала действия необходимо несколько минут. Длительность эффекта – 4-8 часов.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 мл раствора содержит 0,5 мг тетрагидрозолина гидрохлорида.

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия хлорид, кислота борная, натрия тетраборат, динатрия эдетат, вода очищенная.

Выпускается по 15 мл во флаконе, снабженном капельницей и закручивающейся крышечкой. По 1 флакону в картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость, свободный от видимых посторонних частиц.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в офтальмологии. Противоотечные и антиаллергические средства. Симпатомиметики, применяемые в качестве противоотечные средства. Код АТХ S01G A02.

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Показания

Гиперемия, слезотечение и отек, возникающие как результат воздействия на конъюнктиву химических или физических агентов (хлорированной воды, света, косметических средств, дыма, контактных линз, пыли).

Аллергический конъюнктивит.

Противопоказания

Препарат для глаз противопоказан детям до 2 лет. Офтальмологическое средство не следует назначать больным с эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы и закрытоугольной глаукомой, а также людям, страдающим повышенной чувствительностью к компонентам, входящим в состав препарата.

Фармакокинетика

В случае местного применения препарат почти не всасывается. Детальные исследования после местного использования капель для глаз не проводились.

Применение

Визин Классический предназначен только для местного применения в офтальмологии.

Применять препарат более 72 ч можно только под наблюдением врача.

Взрослые и дети в возрасте ≥6 лет. Закапывают по 1–2 капли р-ра в пораженный глаз (глаза) до 4 раз в сутки.

Дети в возрасте 2–6 лет. Применять препарат у детей в возрасте до 6 лет можно только под наблюдением врача

Особенности применения

Перед применением капель следует снять контактные линзы и установить их приблизительно через 15 минут.

Прием препарата целесообразен только в случае легкого раздражения глаз. Если краснота и раздражение сохраняются или нарастают, и состояние не улучшается в течение 48 часов, следует прекратить применение средства и обратиться к врачу.

При возникновении головной боли, интенсивной боли в глазах, потери зрения, появлении перед глазами "плавающих" пятен, двоения или боли при воздействии света следует обратиться к врачу немедленно. Запрещено применять препарат, если краснота и раздражение обусловлены серьезными заболеваниями органов зрения: химической травмой роговицы, инородным телом или инфекцией.

Применение в период беременности или кормления грудью. Адекватных и хорошо контролируемых исследований влияния тетрагидрозолину гидрохлорида плод не проводилось. Отсутствуют данные об экскреции препарата в грудное молоко.

Несмотря на то, что препарат не предназначен для системной экспозиции, перед его применением беременным и кормящим грудью, рекомендована консультация врача для оценки возможного риска.

Дети. Применять детям в возрасте от 2 до 6 лет по назначению врача. Опыт применения препарата у детей до 2 лет отсутствует.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Применение глазных капель может вызвать временное ухудшение зрения.

Побочные эффекты

Чувство жжения, затуманенность зрения, раздражение и покраснение конъюнктивы; редко — расширение зрачка, общие симпатомиметические эффекты.

Взаимодействия

Отсутствуют известные значимые взаимодействия с другими лекарственными средствами. Проконсультируйтесь с врачом перед применением с другими офтальмологическими препаратами.

Визин и алкоголь. Данных про изменение эффективности Визина после приема алкоголя нет.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с рекомендациями передозировка маловероятна.

При передозировке препарата могут отмечать увеличение выраженности гиперемии или реактивную гиперемию.

Признаки и симптомы. Симптомы, которые могут выявлять при проглатывании или чрезмерном применении препарата: брадикардия, сонливость, снижение АД, апатия и снижение температуры тела. Дополнительными симптомами, которые могут возникать только при проглатывании препарата, могут быть апноэ, угнетение ЦНС, кома, угнетение дыхания, возможно развитие реакций со стороны сердечно-сосудистой системы.

Лечение. При проглатывании препарата лечение состоит в применении активированного угля и промывании желудка. Дальнейшее лечение должно быть симптоматическим и поддерживающим.

Срок годности. 3 года. Открытую бутылочку следует использовать не более 4 недель.

Условия хранения. При температуре не выше 30 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Янссен Фармацевтика НВ, Бельгия

Цена. От 79 до 136 грн.

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