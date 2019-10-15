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Вместо лекарств: чем полезно оливковое масло и как его сделать в домашних условиях

Оливковые деревья для Турции, как ива для Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:47

Масло в салат и вместо лекарств. В Турции местные жители делают бизнес на природных ресурсах и наиболее популярный – оливка. Эти деревья в стране на каждом шагу, а с их плодов научились изготавливать необычные изделия.

Оливковые деревья для Турции, как ива для Украины. Здесь, без преувеличения, они на каждом шагу. К примеру, самому старшему 810 лет. Плоды оливок здесь добавляют в косметику, уксус, алкоголь, а также – чай.

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Сезон сбора оливок начинается со середины сентября до середины октября. Главное – определить, какая оливка подходит для масла. По словам местного фермера, сначала плоды темно-зеленые, а когда они начинают светлеть, то это значит, что оливки уже созрели. Именно такие плоды уже можно употреблять.

Интересно, что ежегодно экспорт турецких оливок приносит бюджету до двухсот миллионов долларов. Сама же страна лидирует среди государств-экспортеров масла и оливок.

В Едримити, с населением 52 тысячи человек, работают два завода по изготовлению оливкового масла. Местные жители говорят – заводы работают на импорт, а вот жители ради экономии делают масло самостоятельно.

В Турции очень много оливковых деревьев
В Турции очень много оливковых деревьев
Фото: Pexels

По словам местного фермера, рецепт оливкового масла простой, но длительный. Сначала нужно разбить плоды, затем оставить отстояться 15 дней в воде. При этом жидкость менять нужно каждый день – это убирает неприятный кислинку. И только тогда отправлять под пресс.

Ложка оливкового масла натощак полезна для организма, подтверждают врачи, ведь олеиновая кислота предотвращает образование тромбов.

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