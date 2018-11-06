Во имя любви: парень сбросил 53 кг, чтобы найти себе девушку

Герой шоу "Цієї миті рік потому" похудел, чтобы разыскать пару

Сергей после похудения Фото: пресс-служба СТБ

Героем 10-го выпуска проекта о силе воли и мотивации "Цієї миті рік потому" на СТБ стал 31 летний Сергей Сергеев из Кривого Рога. Шесть лет назад парень потерял отца, а возлюбленная изменила ему с другом. Заедая стресс, он поправился аж на 60 килограммов. В студии герой пообещал, что он вернется в прежнюю форму, а главное – встретит настоящую любовь!

Сергей до участия в шоу Фото: пресс-служба СТБ

"Раньше я активно занимался спортом – играл в футбол, баскетбол, теннис и весил 80 килограмм. Но все изменилось шесть лет назад – у моего отца обнаружили рак, мы с мамой как могли поддерживали его и боролись, но болезнь взяла свое…Папа был моим лучшим другом...В то время как я проводил все время с больным отцом, моя девушка изменяла мне. Потеряв отца и любовь, я не хотел ни с кем делиться своими переживаниями и начал заедать боль", – признался Сергей.

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Спустя недолгое время парень обнаружил, что уже не узнает себя в зеркале, ведь стал весить 140 килограммов. В отношениях с девушками тоже не складывалось. Как только они видели толстяка, тут же пытались улизнуть со свидания. Чтобы вернуть былой вес, а главное найти свою вторую половинку, мужчина заявил, что через год появится в студии "Цієї миті рік потому" похудевшим и влюбленным. И Сергею это удалось. Увидев результат парня, зрители были шокированы. Не скрывала эмоций и ведущая Даша Трегубова. "Это половина Сергея сейчас передо мной", – восхищенно сказала она.

Сергей и Даша в студии Фото: пресс-служба СТБ

Сергеев за год избавился от 53 лишних кг. Каждый день герой занимался баскетболом, плавал в бассейне и регулярно ходил в тренажерный зал. Безусловно, в его рационе была лишь полезная еда. Диетолог рассказала Сергею о правильном питании и прописала диету для похудения. Ему было нелегко отказаться привычного ранее рациона, к которому он привык. Раньше, к примеру, Сережа мог запросто съесть килограмм пельменей! Но задавшись целью, герой уверенно шел к своей мечте и изменил свой график приема пищи. Также парень не терял надежды вновь влюбиться.

Сергей до и после Фото: пресс-служба СТБ

"Я поставил себе цель знакомиться с девушками, когда стану весить 100 килограммов. Тогда я был уже увереннее в себе. Но каково было мое удивление, когда девушки сами хотели со мной познакомиться! Такого раньше никогда не было", – рассказал Сергей.

Он также признался, что выполнил вторую часть своего обещания – встретить любовь.

"Я надеюсь, что я нашел ту единственную! Мы познакомились с ней в зале во время тренировки. Мне очень многое нравится в ней, и я с уверенностью могу сказать, что я влюблен", – разоткровенничался Сергей.

Своим примером Сергей Сергеев показал, как важно не сдаваться и продолжать мечтать.

Напомним, в 10-м выпуске участники "Зважені та щасливі" 8-й сезон отвечали на неудобные вопросы. А герои шоу "Цієї миті рік потому" удивили результатом нормализовать вес, чтобы стать родителями.