Вокара: инструкция, показания, способ применения

Препарат применяется при ангине, скарлатине и хроническом тонзиллите для ликвидации симптомов заболевания

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Вокара – гомеопатический лекарственный препарат, обладающий противовоспалительным, противоотечным, иммуномодулирующим и общеукрепляющим действием. Кроме того, препарат способствует выведению токсинов, ослабляет симптомы общей интоксикации при острых респираторных заболеваниях. Вокара обладает непрямым жаропонижающим, анальгетическим и спазмолитическим действием, улучшает микроциркуляцию в пораженных тканях, препятствует развитию осложнений и ускоряет выздоровление. При заболеваниях верхних дыхательных путей препарат устраняет кашель, облегчает дыхание, уменьшает ларингоспазм. Препарат также ускоряет процессы регенерации слизистых оболочек.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 мл средства (25 капель) для перорального применения содержит:

Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солюбилис по Ганеману) D12 – 0,1мл;

Lachesis (Сурукуку) D12 – 0,1мл;

Belladonna (Беладонна) D6 – 0,1мл;

Phytolacca (Лаконос) D6 – 0,1мл;

Salvia (Шалфей) D1 – 0,07мл;

Вспомогательные вещества: этанол 43% (м / м).

Препарат выпускается в каплях по 20, 50 или 100 мл во флаконах темного стекла, по 1 флакону с капельным дозатором и защитным колпачком в картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, слегка желтоватого цвета жидкость.

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Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

Лечение воспалительных заболеваний ротоглотки: ангины (в том числе Венсана — Плаута), хронического тонзиллита, фарингита, ларингита, стоматита, гингивита, в том числе с явлениями регионарной лимфаденопатии и лимфаденита.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат не рекомендуется назначать детям в возрасте младше 1 года, так как безопасность и эффективность применения препарата в данной возрастной категории не доказана.

Фармакокинетика. Не изучена.

Применение

Взрослые и дети в возрасте от 12 лет: по 10 капель препарата в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды;

Дети в возрасте 5–12 лет: по 5–7 капель препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды;

Дети от 1 года до 4 лет: по 1–4 капли препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды.

Принимать препарат 3 раза в сутки.

В начале лечения или в случаях, требующих быстрого купирования симптомов, возможен прием препарата каждые 30 мин – 1 ч до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но в течение не более 3 сут, после чего следует применять препарат 3 раза в сутки.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется принимать препарат в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после еды), подержав р-р некоторое время во рту перед проглатыванием.

Курс лечения при острых заболеваниях — до полного выздоровления. При лечении обострений хронических заболеваний рекомендованный курс лечения — 6 нед.

При лечении хронического тонзиллита необходимо проводить противорецидивный курс лечения в течение 6 нед 2 раза в год с целью предотвращения обострения заболевания.

Особенности применения

Вокара капли оральные не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (5/10 капель) содержится 80/160 мг спирта.

Содержание спирта следует учитывать также при применении в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени или приступов эпилепсии.

Вокара капли оральные содержит следы лактозы моногидрата (<10 мг на максимальную суточную дозу). Это количество не представляет риска для пациентов с непереносимостью лактозы. Пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны принимать этот препарат.

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно не является вредной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства должно быть прекращено.

При увеличении выраженности симптомов, или в случае, если улучшение не наступает после 7 дней лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должно контролироваться врачом с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Поскольку Вокара содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, что не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Доказательств любого риска приема препарата во время беременности и кормления грудью нет. Применение препарата в период беременности и кормления рекомендуется с осторожностью.

Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Дети. Лекарственное средство назначать детям в возрасте от 1 года.

Применение лекарственного средства детям в возрасте до 1 года не рекомендуется из-за недостатка данных. Применять препарат детям в возрасте от 1 до 6 лет по рекомендации врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Несмотря на содержание спирта, препарат в рекомендуемых дозах не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Побочные эффекты

Возможно возникновение аллергических реакций, включая сыпь, зуд, крапивницу. После приема препарата может наблюдаться повышение слюноотделения. В таком случае применения лекарственного средства следует прекратить.

Взаимодействия

В настоящее время нет информации относительно взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Нездоровый образ жизни, употребление стимуляторов, неправильное питание могут негативно влиять на эффективность гомеопатических лекарственных средств.

Вокара и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. На данный момент сообщений о передозировке препарата не поступало.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре не выше 30 ° С

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Рихард Биттнер АГ, Австрия

Цена. Вокара 20 мл – от 132 до 195 грн, Вокара 50 мл – от 221 до 314 грн.

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