Вормил: инструкция, показания, способ применения

Средство, применяемое при кишечных формах гельминтоза

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Основное действующее вещество Вормила — альбендазол — обладает широким спектром противогельминтного действия. Действие происходит на клеточном уровне и направлено на угнетение биологических реакций в теле гельминта — угнетение тканевого дыхания и синтеза белка. Альбендазол — антипротозойное и антигельминтное средство группы бензимидазола карбомата. Вормил действует как на кишечные, так и на тканевые паразиты в форме яиц, личинок и взрослых гельминтов.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: альбендазол; 1 таблетка для жевания содержит альбендазола 400 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, натрия метилпарабен (Е219), натрия пропилпарабен (Е217), натрия крахмала (тип А), кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат, ароматизатор "Фруктовый вкус", аспартам (Е951).

Таблетки жевательные выпускаются по 400 мг №1, №3 в блистерах.

Основные физико-химические свойства: белые, овальные, двояковыпуклые для жевания.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при нематодозах. Производные бензимидазола. Код ATС Р02С А03.

Показания

Кишечные формы гельминтозов и кожный синдром Larva Migrans (краткосрочное лечение малыми дозами): энтеробиоз, анкилостомоз и некатороз, гименолепидоз, тениоз, стронгилоидоз, аскаридоз, трихоцефалез, клонорхоза, описторхоз, лямблиоз у детей.

Системные глистные инфекции (длительное лечение высокими дозами).

Цистный эхинококкоз (вызванный Echinococcus granulosus):

при невозможности хирургического вмешательства;

перед хирургическим вмешательством;

после операции, если предоперационное лечение было коротким, если наблюдается распространение гельминтов или во время операции были найдены живые формы;

после проведения чрезкожного дренажа цист с диагностической или терапевтической целью;

Альвеолярный эхинококкоз (вызванный Echinococcus multiocularis):

при неоперабельной заболевании, в частности в случаях местных или отдаленных метастазов;

после паллиативного хирургического вмешательства

после радикального хирургического вмешательства или пересадки печени

Нейроцистицеркоз (вызванный личинками Taenia solium):

при наличии единичных или множественных цист или гранулематозного поражения мозга;

при арахноидальных или внутрижелудочковых цистах;

при рацемозних цистах;

капилляроз (вызванный Capillaria philippinensis), гнатостомозе (вызванный Gnathostoma spinigerum и родственными видами), трихинеллез (вызванный Trichinella spiralis и T.pseudospiralis), токсокароз (вызванный Toxocara canis и родственными видами).

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Противопоказания

Повышенная чувствительность к альбендазола, других производных бензилидазолив, другим компонентам препарата.

Заболевания сетчатки глаза.

Период беременности и кормления грудью.

Женщинам, планирующим беременность.

Женщинам репродуктивного возраста следует применять эффективные негормональные контрацептивные средства во время и в течение 1 месяца после лечения.

Фенилкетонурия.

Фармакокинетика

После применения внутрь в пищеварительном тракте альбендазол всасывается слабо (до 5%). Одновременный прием жирной пищи приблизительно в 5 раз увеличивает абсорбцию препарата.

Альбендазол быстро метаболизируется в печени при первичном прохождении чрез нее. Активность основного метаболита — сульфата альбендазола — соответствует 50% активности первичного вещества.

Полувыведение сульфата альбендазола составляет приблизительно 8,5 ч. Сульфат альбендазола и другие метаболиты выводятся преимущественно с желчью и только небольшая их часть — с мочой. После продолжительного применения препарата в высоких дозах элиминация его из цист продолжается несколько недель.

Применение

Дозировка Вормила определяется индивидуально. Таблетки перед проглатыванием разжевывают.

При анкилостомозе, аскаридозе, энтеробиозе, некаторозе, трихинеллезе у детей более 2 лет и взрослым назначают по 400 мг (1 таблетка) 1 р/сутки 3-5 дней.

При тениозе, стронгилоидозе и гименолепидозе у детей более 2 лет и взрослым назначают по 400 мг (1 таблетка) 1 р/сутки 3 дня. В случае подтвержденного гименолипедоза необходимо повторить курс терапии через 21 день.

При клонорхозе, описторхозе, смешанной инвазии Chlonorchis sinensis и Opisthorchis viverrini детям более 2 лет и взрослым назначают по 400 мг (1 таблетка) 2 р/сутки 3 дня.

Для лечения лямблиоза детям с 2 до 12 лет Вормил применяют по 1 таблетке (400 мг) 1 р/сутки 5 дней.

В случае системной гельминтной инвазии дозировка Вормила зависит от массы тела пациента, вида паразита, и тяжести заболевания.

При цистном эхинококкозе для больных весом более 60 кг препарат назначают по 400 мг (1 таблетка) 2 р/сутки. Курс лечения – 28 дней. Если вес больного менее 60 кг, то назначается из расчета 15 мг/кг/сутки (разделить на 2 приема). Максимально допустимая доза – 800 мг/сутки. При необходимости проводят 3 цикла лечения с интервалом 2 недели.

При альвеолярном эхинококкозе назначают по 400 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки для больных весом более 60 кг. Рекомендуется 3 цикла лечения по 28 дней с интервалом в 2 недели. Для больных с весом менее 60 кг назначают из расчета 15 мг/кг/сутки (разделить на 2 приема). Максимально допустимая доза – 800 мг/сутки. В случае необходимости терапию можно продолжить на протяжении нескольких месяцев/лет.

При инвазии Cutaneous larva migrans (кожные мигрирующие личинки) Вормил назначают по 400 мг (1 таблетка) 1-3 дня.

Для терапии нейроцистециркоза назначают по 400 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки для больных весом более 60 кг. Курс терапии зависит от результата и может продолжаться от 1 недели до месяца. Для больных с весом менее 60 кг назначают из расчета 15 мг/кг/сутки (разделить на 2 приема).

Максимально допустимая доза – 800 мг/сутки. Цикл терапии можно повторить через 7-14 дней.

Взрослым и детям при капилляриозе назначают по 400 мг (1 таблетка) 1 р/сутки 10 дней.

Взрослым и детям при гнатостомозе назначают по 400 мг (1 таблетка) 1 р/сутки 10-20 дней.

Особенности применения

Женщинам репродуктивного возраста препарат рекомендую применять в первую неделю после менструации или отрицательного теста на беременность. При длительном курсе лечения рекомендуется делать каждые две недели биохимический анализ крови на печеночные пробы и контроль анемии. В случаи гепатита или нарушений функции кроветворения лечение приостанавливается до их нормализации. Больным на нейроцистицеркоз предварительно назначают курс лечения кортикостероидами и противосудорожными препаратами, в связи с воспалительной реакцией, вызванной гибелью паразитов.

Применение в период беременности или кормления грудью. Категорически противопоказан во время беременности и кормления грудью. Перед назначением препарата рекомендуется провести тест на беременность, чтобы предотвратить прием Вормила на ранних сроках.

Дети. Противопоказан детям до 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Учитывая наличие такой побочной реакции как головокружение, рекомендуется на период применения альбендазола воздерживаться от управления автотранспортом или работы с другими механизмами.

Побочные эффекты

Со стороны пищеварительного тракта: стоматит, сухость во рту, изжога, тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диарея, запор, боль в области эпигастрия.

Гепатобилиарной системы: транзиторное повышение активности печеночных ферментов, желтуха, гепатит, гепатоцеллюлярные нарушения.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, тахикардия. Со стороны нервной системы и периферической нервной системы: бессонница или сонливость, головная боль, головокружение, головокружение, спутанность сознания, дезориентация, галлюцинации, судороги, снижение остроты зрения.

Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, анемия (включая апластическую анемию), агранулоцитоз, панцитопения. Пациенты с заболеванием печени, включая печеночный эхинококкоз, более склонны к подавлению костного мозга.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожные высыпания, гиперемия, полиморфная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, обратная алопеция (истончение волос и умеренная потеря волос), зуд, крапивница, пузырчатка, дерматит, отек.

Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение функции почек, острая почечная недостаточность, протеинурия.

Общие нарушения: боль в костях, горле, лихорадка, слабость.

Возможны реакции гиперчувствительности включая анафилактические / анафилактоидные реакции.

Взаимодействия

Возможно увеличение концентрации метаболитов альбендазола при сочетании с празиквантелем, циметидином и дексаметазоном.

Вормил и алкоголь. Прямых противопоказаний к приему алкоголя нет, но нагрузка на печень и токсическое действие возрастет многократно.

Передозировка

При передозировке Вормила возможны следующие симптомы: нарушение зрения, рвота, тошнота, сонливость, зрительные галлюцинации, головокружение, гепатомегалия, нарушение речи, потеря сознания, желтуха, оранжевая или коричнево-красная окраска мочи, кожи, слюны, пота, слез и кала. Лечение: промывание желудка, назначение энтеросорбентов, поддерживающая и симптоматическая терапия.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °C.

Категория отпуска. По рецепту.

Производители.

Виндлас Хелскере Пвт. Лтд для "Мили Хелскере Лтд", Индия/Великобритания.

Гракуре Фармасьютикалз Лтд для "Мили Хелскер Лтд", Индия/Великобритания.

Мепро Фармасютикалз Пвт. Лтд. для "Мили Хелскер ", Индия/Великобритания.

Темис Медикаре Лтд. для "Мили Хелскере Лтд", Индия/Великобритания.

Цена. Средняя цена Вормил №3 – 60 грн.

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