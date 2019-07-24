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Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

Выздоровление поджелудочной железы можно ускорить с помощью рецептов народной медицины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:24
Фото: Pixabay

Если у вас болит в боку или начинаются трудности с перевариванием пищи, то такая ситуация говорит о проблемах в работе поджелудочной железы.

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В таком случае нужно обратиться к врачу, чтобы избрать тактику лечения. Но действенными будут и народные средства лечения поджелудочной железы. 

Что такое поджелудочная железа

Поджелудочная железа — это небольшой орган, расположенный слева под желудком, который выполняет сразу две функции – пищеварительную и эндокринную. Поджелудочная железа выделяет ферменты, необходимые для расщепления белков, жиров и углеводов, которые поступают с пищей.

Также ее частицы вырабатывают гормон инсулин, который регулируют обмен глюкозы в организме. Нарушение этих функций приводит к развитию серьезных заболеваний, например, панкреатиту и даже раку.

Симптомы болезней поджелудочной железы

Нарушение функций поджелудочной железы характеризуется разнообразными симптомами. Например, острый панкреатит проявляется резкой болью в подреберье, под ложечкой, которая сопровождается частыми приступами тошноты и рвоты, снижением артериального давления, учащенным пульсом.

Типичными признаками хронического панкреатита является потеря аппетита, общая слабость, усталость, постоянное урчание в животе из-за повышенного газообразования. При сахарном диабете больной ощущает неутолимую жажду, сухость кожных покровов, зябкость конечностей, головную боль, ухудшение зрения. Помочь можно с помощью народных средств лечения поджелудочной железы. 

Лучшие рецепты народной медицины для лечения поджелудочной железы

  • Овсяное молоко. Овсянка на воде без соли и масла входит в список обязательных блюд при нарушении функций поджелудочной железы. Можно приготовить лечебный настой из овса-нужно залить 0,5 килограмма овсяной крупы литром кипящей воды и дать настояться в течение одного часа. Настой процеживают и принимают по полстакана трижды в день. Также можно приготовить овсяное молоко. Полстакана крупы в шелухе промывают, заливают полутора литрами горячей воды, доводят до кипения, после чего огонь уменьшают. Во время варки нужно измельчить размягченную овсяную крупу при помощи деревянной толкушки и оставить ее вариться еще в течение получаса. Затем овес следует остудить и процедить. В итоге должна получиться белая жидкость. Приготовленное овсяное молоко принимают ежедневно по полстакана перед каждым употреблением пищи.

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  • Лимонно-чесночная смесь с петрушкой. Приготовите смесь, состоящую из прокрученных на мясорубке и хорошо перемешанных 300 граммов чеснока, 300 граммов петрушки и одного килограмма лимонов в кожуре, но очищенных от косточек. Полученная смесь помещается в стеклянную емкость и хранится в холодильнике и улучшает состояние при болезнях поджелудочной железы.

Фото: Pixabay

  • Целебные травы и ягоды. Смешайте равные части брусничных, черничных и земляничных листьев, а также стручков фасоли и кукурузных рыльцев, поместите две столовые ложки смеси в термос, залейте кипящей водой и оставить для запаривания. Также можно смешить в равных частях измельченные листья мяты, корень девясила, семена укропа, сушеницу, зверобой и кориандр. После этого готовят лечебное средство из расчета две столовые ложки смеси на два стакана кипятка, которое нужно настоять в течение часа. Приготовленный настой больной принимает четырежды в день по полстакана.

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  • Настой из осиновой коры. Следующий рецепт такой поместите осиновую кору в кастрюлю, залейте водой, чтобы жидкость покрывала верхний слой осиновой коры, кипятите полчаса. Дайте настояться и процедите. Принимать по 50 миллилитров дважды в день, утром и вечером.
  • Картофельный сок. Необходимо взять два средних по размеру клубней картофеля, хорошенько промыть и не снимая кожуры натереть их на мелкой терке. Из полученной массы следует отжать через марлю сок, который принимают дважды в день по половине стакана.
  • Гречка с кефиром. Вечером измельчите гречку в кофемолке. Одну столовую ложку крупы залейте стаканом нежирного кефира и оставить на ночь. Утром натощак нужно выпить приготовленную смесь.
  • Простокваша. Многим людям помогает прикладывание перед сном на левое подреберье в районе желудка льняной ткани, смоченной в обыкновенной простокваше. Такой компресс необходимо накрыть целлофаном и зафиксировать, обмотав тело шерстяным шарфом.

Предостережения и противопоказания

Помните о том, что использование народных рецептов лечения поджелудочной железы не является безобидным занятием. Реакция организма может оказаться непредсказуемой.

Также нельзя забывать о повышенной чувствительности или полной несовместимости организма с тем или иным компонентом. Многие лекарственные растения вызывают аллергию, а некоторые травы имеют прямые противопоказания к применению.

При использовании народных рецептов лечения болезней поджелудочной железы лучше проконсультируйтесь с врачом.

Ранее мы писали о том, как защитить поджелудочную железу.

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