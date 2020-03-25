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Врач МОЗ рассказала о необходимости самоизоляции и действиях при симптомах коронавируса

Наталья Кундина призывает изолироваться дома

Ирина Павлина
Сегодня, 12:46

Врач-педиатр Министерства здравоохранения в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала об основных правилах самоизоляции в условиях карантина.

Изолироваться дома должны те, кто вернулся из заграницы течение последних двух недель, а также их родственники. Самоизоляция во время карантина – необходимость, и она должна длиться две недели.

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"14 суток – это тот период, за который вирус попадает в организм и должно развиться заболевание. Поэтому в этот период нужна самоизоляция, – комментирует врач-педиатр МОЗ Наталья Кундина. – Все, кто контактировал с человеком, который приехал, должны быть на самоизоляции. Он же приехал в семью, он же контактировал со своими родителями, с детьми".

Медики призывают оставаться дома
Медики призывают оставаться дома
Фото: freepik.com

С ними можно придумать новые игры, устраивать квесты, а также привлекать к кулинарии. Главное – настроиться самим и настроить детей на позитив.

"Сейчас есть возможность наладить со своими детьми тесный контакт. Психологический контакт, эмоциональный контакт", – говорит врач.

Смотрите видео, как правильно питаться на карантине:

Но чем бы вы ни занимались вместе с детьми во время самоизоляции, помните – соблюдение правил защиты от коронавируса – сверхважно!

"Мыть часто руки – по 15-20 секунд, распределяя мыло по всей поверхности рук. Спиртосодержащие дезинфектанты тоже надо использовать. Надо носить с собой обычные бумажные платочки – вы касаетесь крана на умывальнике, вы касаетесь ручки – лучше это делать через такую ​​салфетку", – советует Наталья Кундина.

Также стоит дезинфицировать поверхности дома, проветривать дом, пить побольше воды и заниматься физическими упражнениями. И, по крайней мере дважды в день, измерять температуру. А если появились первые симптомы заболевания – не паниковать.

Измеряйте температуру два раза в день
Измеряйте температуру два раза в день
Фото: Depositphotos

"Вы звоните своему врачу, говорите: "у меня есть повышение температуры", "у меня насморк" или "у меня есть затруднение дыхания", и врач решает вопрос – приехать к вам домой, осмотреть вас, можно сделать какие-то тесты", – комментирует врач.

Если температура 38 ºС и выше – можно самостоятельно вызвать скорую. Или позвонить на горячую линии Министерства здравоохранения. Там специалисты проконсультируют каждого больного.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оставаться в тонусе на карантине. "Сегодня" также сообщали, когда закончится эпидемия коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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