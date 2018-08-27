Врач назвала уникальную пользу арбуза

Диетолог Светлана Фус рассказала, кому нужно есть эту ягоду

Арбуз. Фото: depositphotos

Известный украинский врач-диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала о полезных свойствах арбуза.

"В жаркие дни арбуз находится в списке самых популярных летних десертов. Отлично освежает, утоляет жажду и наводняет организм. Эта ягода практически полностью состоит из воды, а также богата электролитами", – утверждает эксперт.

К тому же в арбузе много ликопена, этот каротоноидный пигмент стимулирует производство коллагена и препятствует повреждению кожи УФ-лучами.

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Но есть и противопоказания к употреблению арбузов. По словам врача, ягоду нельзя есть при диарее, колите, обострении болезней органов пищеварения, при камнях в почках, заболеваниях предстательной железы.

"Покупайте арбуз сейчас, когда он созревает естественным путем и не содержит нитратов. Обязательно включайте арбузы в свое меню правильного питания", – советует Светлана Фус.

Пост Светланы Фус facebook.com/svetlanafus

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.

Смотрите видео о секретах выбора вкусных арбузов: