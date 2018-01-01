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Врач указал на главные ошибки во время застолья: "Это разрушает печень, сердце и желудок"

Эти распространенные привычки незаметно убивают наше здоровье, говорит медик

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:13
Алкоголь. Фото: depositphotos
Алкоголь. Фото: depositphotos

Каждый украинец ежегодно употребляет около 8-9 л спиртного, согласно статистике. В большинстве случаев знакомство с зеленым змеем происходит в подростковом возрасте, а затем перерастает в крепкую дружбу длиною в жизнь. Люди употребляют алкоголь с поводом и без повода, пытаясь снять нервное напряжение или "влиться" в компанию, не задумываясь о том, как он влияет на печень. А он ведь влияет и даже в небольшом количестве.

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Кандидат медицинских наук Анатолий Печенка рассказывает сайту Сегодня.Lifestyle о самых распространенных ошибках украинцев во время застолья:

  • не пейте алкоголь на голодный желудок;
  • не смешивайте разные виды алкоголя;
  • не понижайте градус, но и лучше не повышайте;
  • не заедайте алкоголь жирной, жареной пищей (она усложняет процесс переработки этанола), острыми продуктами питания, сладостями (шоколад в дуэте со спиртным способен блокировать работу поджелудочной железы, провоцируя возникновение панкреатита);
  • не запивайте спиртное газированными напитками (газировка ускоряет процесс попадания спиртного в кровь);
  • не пейте алкоголь, если принимаете лекарственные препараты (может возникнуть непредвиденная реакция, поскольку этанол искажает фармакологический эффект лекарств).
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"И помните, что ваша жизнь – в ваших руках. Поэтому внимательно прислушивайтесь к сигналам организма и не оттягивайте поход к врачу, если у вас появился повод для волнения", – советует Анатолий Печенка, врач клиники лечения печени "Регенерация".

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Источник: "Сегодня"

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