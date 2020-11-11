Врачи назвали главные симптомы COVID-19 и рассказали о мутации вируса

Организм после коронавируса может выделять антитела до полугода, а иногда до трех месяцев

Статистика больных на COVID-19 неуклонно растет. И часто, не подозревая о своем диагнозе, люди выходят на работу, ходят в магазины. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", врач-терапевт Вита Олещенко и эпидемиолог Алексей Ершов рассказали, какие симптомы должны вас насторожить и спасет ли вакцина, если вирус мутирует чуть ли не почасово.

Главные симптомы COVID-19

Какие главные симптомы коронавируса Фото: Getty Images

"Мы можем отмечать этапность самой болезни – сначала это выраженная общая слабость, ее можно перепутать с переутомлением на работе. Эта слабость держится около 1-3 дней, после этого нарастает температура, обычно она проявляется под вечер, достигает 37,5, 37, 36,9", – отметила врач-терапевт Вита Олещенко.

Впоследствии к слабости и температуре, а иногда и вместо них приходит боль в горле и довольно сильная головная боль. У некоторых болят и глаза. А потом появляется кашель. Сухой и сильный, но неглубокий. И еще один важный аспект – ломота в теле. Мышцы могут болеть так, будто вы вчера пробежали впервые марафон 42 километра.

И важно, что более 80% людей болеют легко, поэтому всех перечисленных симптомов может и не быть. Или появится только один из них. Кстати, интересно, что потеря вкуса и запаха свидетельствует о том, что болезнь протекает в легкой форме. И вот совет, как все вернуть.

"Рецепторы имеют свойство восстанавливаться, если над ними работать! Люди, которые потеряли нюх, должны нюхать свои духи, кофе, помнить, как они пахли, чтобы воспроизводить у себя в голове", – советует врач.

Мутация коронавируса

Как мутирует коронавирус Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Пандемия изрядно изменила нашу привычную жизнь и даже добралась до пушистых норок! Недавно в Дании началась паника, потому что на норковых фермах зафиксировали вспышки коронавируса! А самое главное – болезнь мутирует внутри животных. Новый вид назвали "кластер 5". Врачи же успокаивают, что мутации отнюдь не влияют на ситуацию.

"Для нас важно, как мы будем реагировать на этот вирус. Его мутация обычно на клинической картине не отображается. Это имеет значение только для производителей вакцины – ученых и эпидемиологов", – комментирует эпидемиолог Алексей Ершов.

"Первый луч надежды" – именно так британская газета "Financial Times" назвала первую потенциальную вакцину против коронавируса. Ее разработали американские и немецкие ученые. Она прошла уже все исследования. И доказала, что может предотвращать болезни в более чем 90% случаев. Но будет ли она работать, если вирус все дальше будет мутировать – колесо фортуны.

"Мы действительно не знаем, к чему готовиться – это одноразовая вакцина, как при кори, или ее нужно повторять каждые несколько лет – покажет время", – отметил эпидемиолог.

Сейчас известно, что иммунитет после коронавируса довольно индивидуален. Организм может выделять антитела до полугода, а иногда до трех месяцев. Сам же вирус может быть в крови пациента до 30 дней. Однако уже после 10 дней лечения и при условии исчезновения симптомов человек может идти на работу, ведь является незаразным. Однако, конечно, исключительно в маске! И этот пункт важен для всех, кто бережет свое здоровье.

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