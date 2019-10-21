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Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени

На цирроз могут указывать такие признаки, как увеличение объема живота и усилившийся варикоз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:55
Вовремя проходите обследование
Вовремя проходите обследование
Фото: Pexels

Статистика показывает, что практически половина больных циррозом обращается за помощью к врачу уже на активной стадии болезни. Это подтверждают медики, поясняя это тем, цирроз развивается медленно и сначала почти никак не проявляется. Специалисты назвали главные признаки, которые позволяют заподозрить развитие опасного недуга на ранней стадии.

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Врачи подсказывают: настораживающим признаком возможного заболевания печени является стремительное похудение, когда вес уходит, хотя человек не сидит на диете. При условии, что режим питания никак не изменился, но человек худеет в считанные недели, необходимо обязательно обратиться к терапевту, рекомендовали эксперты.

Другим симптомом они назвали снижение работоспособности и ненормальную утомляемость – если человек спит в сутки не менее 7 часов, но чувствует себя уставшим уже вскоре после пробуждения. Также, говорят специалисты, о развитии цирроза может говорить зуд. Часто, больные циррозом печени отмечают, что в какой-то момент у них начала сильно чесаться кожа. Причем усиливается этот симптом в темное время суток, как раз тогда, когда человек готовиться лечь спать и расслабляется.

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На цирроз могут указывать и такие признаки, как увеличение объема живота и усилившийся варикоз. Ученые отмечают, что при циррозе печени передняя стенка живота нередко вздувается из-за скопления жидкости, и именно на животе в таких случаях часто появляются сосудистые звездочки и венозные сеточки.

Кроме того, при циррозе, как в общем при болезнях печени и желчного пузыря, кожные покровы, склеры глаз и слизистая оболочка полости рта приобретают желтоватый оттенок, констатировали эксперты.

Медики рекомендуют вовремя проходить обследование, чтобы не пропустить никаких симптомов.

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