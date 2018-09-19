Врачи назвали самые вредные национальные кухни

Эксперты рассказали, в каких странах питаются вредной пищей

Названы самые вредные кухни мира. Фото: pixabay

Эксперты в области здорового питания продегустировали меню из разных стран, провели анализ и выяснили, что чешская, американская, немецкая кухни являются самыми вредными в мире. Основная причина – калорийность, сообщает Nation News.

Чешская свинина

На первом месте по вредности оказалась чешская кухня, в которой блюда преимущественно состоят из жирных продуктов. Например, свинина в собственном соку, картофель в масле. В дополнение, чехи угощают друг друга и всех приезжих пивом. В сочетании с жирами – это очень вредит организму.

Американский фастфуд

К нему относятся не только соленые блюда, но и сладкая выпечка и газированные напитки с большим содержанием сахара.

Немецкие сосиски

Сосиски знает весь мир, но к здоровому питанию они не относятся. Также в немецком меню есть жирная свинина и много выпечки.

Бельгийская молочка

Бельгийцы едят молочку каждый день. При этом не могут себе отказать в сладостях, особенно в бельгийском шоколаде.

Венгерская острота

Венгры не могут отказать себе в мясе. Однако туристам нужно быть внимательными и следить за остротой блюд в ресторане.

Напомним, ранее диетологи назвали продукты, которые стоит навсегда исключить из рациона. А тренер Анита Луценко рассказала, чем опасны трансжиры для здоровья.

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