Врачи определили лучшее средство для быстрого сброса веса

Сегодня, 11:50

В эксперименте специалистов участвовали 50 человек

Похудеть можно легко. Фото: pixabay
Похудеть можно легко. Фото: pixabay

Ученые из Университета Копенгагена дали ответ на мучающий многих людей вопрос: "Что бы такое съесть, чтобы похудеть?".

Датские диетологи, опираясь на данные своего исследования, рассказали, как правильно питаться, чтобы избавиться от лишнего веса. Лучшим "питательным" методом похудения они назвали белковые блюда – благодаря их употреблению нормализуются биологические механизмы аппетита и сытости, что в итоге и обеспечивает эффект похудения.

В эксперименте специалистов участвовали 50 человек. Половина из них употребляли продукты, в составе которых содержались высокие уровни белка и клетчатка, другая половина питалась исключительно белком. В итоге оказалось, что сочетание белка и клетчатки обеспечивало людям самое продолжительное чувство сытости и лучше всего защищало от вспышек неконтролируемого голода.

По словам исследователей, худеющим нужно обратить особое внимание стоит уделить бобовым культурам – это оптимальный вариант сочетания белка и клетчатки.

В то же время психологи утверждают, что прогулки на свежем воздухе не только укрепляют иммунитет, но и помогают избегать и бороться со стрессами.

Напомним, как очистить организм: 14 продуктов, которые есть на каждой кухне.

Также мы писали, как очистить организм от шлаков: диета на овсяных хлопьях.

Смотрите видео: как можно легко похудеть в пост: советы диетолога.
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Источник:

medikforum.ru

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