Врачи определили самую вредную позу для сна

Из-за этого появляются боли в спине и шее, говорят медики

Названа самая вредная поза для сна. Фото: Depositphotos

Врачи-сомнологи из американской клиники Майо провели ряд очень важных экспериментов, в результате которых им удалось определить самую вредную для здоровья позу во время сна. По их мнению, позиция на животе может привести к болям в спине, напряжению в шее, суставах и покалыванию в конечностях. Особенно не рекомендуется спать на животе беременным женщинам, так как в такой позе ухудшается кровоток, сообщает Bustle.

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Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, следует поместить дополнительную подушку под таз и нижнюю часть живота, а также поменять матрас на более жесткий. Кроме того, ученые советуют спать в удобном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться.

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О том, на что люди идут ради здоровья и красоты, смотрите на видео ниже: